Intel Core i5-14600 oraz Intel Core i3-14100 z bardzo dobrymi wynikami w Geekbench 6

Pierwsze CPU z rodziny Raptor Lake Refresh trafiły już do sklepów. Chętni na zakup mniej wydajnych modeli będą musieli jeszcze trochę poczekać. Testy takich jednostek zaczynają jednak coraz częściej pojawiać się na stronie Geekbench. Dotyczy to procesorów Intel Core i5-14600 oraz Core i3-14100. Wypadły one bardzo dobrze, ale z ostatecznym werdyktem trzeba będzie poczekać na średnią ze znacznie większej liczby testów.

Procesory Intel Core i5-14600 i Core i3-14100 wypadły zaskakująco dobrze w testach Geekbench 6. W praktyce należy spodziewać się jednak mniejszych różnic w porównaniu z poprzednią generacją.

Niedawno pisaliśmy o dobrych rezultatach Intel Core i5-14400 w Geekbench 6. Podobnie w kontekście swoich poprzedników wypadają Core i5-14600 i Core i3-14100. Pierwszy z wymienionych procesorów to jednostka posiadająca 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient (20 wątków). Jest to zatem oczywiście bliźniacza specyfikacja względem CPU z dopiskiem "K", który miał już swoją premierę rynkową. Bazowe taktowanie wynosi 2,7 GHz. W trybie Turbo jest w stanie osiągnąć 5,2 GHz. Procesor uzyskał 2785 pkt. w teście jednordzeniowym Geekbench 6 i 16110 pkt. w teście wielordzeniowym. Dla porównania średnia wyników dla Core i5-13600 to odpowiednio 2429 pkt. i 12442 pkt. Nowy procesor jest zatem o 14,5% oraz 29,5% szybszy od bezpośredniego poprzednika.

Intel Core i3-14100 to znacznie niżej pozycjonowana jednostka, która znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim w komputerach biurowych. CPU posiada wyłącznie 4 rdzenie Performance (8 wątków). Bazowe taktowanie wynosi 3,5 GHz. W trybie Turbo może osiągnąć 4,7 GHz. W tym przypadku odnotowano 2509 pkt. w teście jednordzeniowym i 8881 pkt. w teście wielordzeniowym. Średnia dla Core i3-13100 to odpowiednio 2243 pkt. i 7320 pkt. Według tego testu, nowy CPU jest szybszy o blisko 12% i 21%. Jak pokazuje przypadek Core i5-14600K, w praktycznych zastosowaniach różnice te będą na pewno dużo mniejsze. W niektórych grach zaś mogą one niemal całkowicie się zacierać. W pełni wiarygodnych porównań będzie można dokonać dopiero, kiedy zostanie wyciągnięta średnia z wielu innych testów.

Źródło: Geekbench, WCCFTech