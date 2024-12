Intel prezentuje ośmiordzeniowy procesor na architekturze RISC, który obsługuje jednocześnie 528 wątków

Podczas konferencji Hot Chips 2023 Intel zaprezentował nie tylko informacje na temat serwerowych procesorów Granite Rapids i Sierra Forest, ale także projekt ośmiordzeniowego procesora bazującego na architekturze RISC, która jest wykorzystywana obecnie między innymi w rozwiązaniach sieciowych czy niektórych superkomputerach. Nowa propozycja Intela będzie cechowała się obsługą olbrzymiej liczby wątków, zaś dokładniej: 528. To oznacza, że każdy rdzeń obsłuży ich 66.

Intel zaprezentował nowy projekt 528-wątkowego procesora bazującego na architekturze RISC. Jednostka może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wsparcie dla wielu obliczeń równoległych.

Każdy z rdzeni procesora posiada 192 KB cache i 4 MB pamięci SRAM. Całość charakteryzuje się obsługą 16 wątków na każdy pipeline (Multi-Threaded Pipelines). W przypadku jednowątkowych pipeline’ów (Single-Threaded Pipelines) można liczyć na ośmiokrotnie wyższą wydajność. Procesor cechuje się także przygotowanym specjalnie z myślą o nim kontrolerem pamięci DDR5, który obsługuje moduły DIMM o szybkości 4400 MT/s i pojemności 32 GB. Nie zabrakło ponadto 32 szybkich portów AIB i wsparcia dla PCIe 4.0 x8. Wykorzystany zostanie również mostek EMIB, który połączy chipy optyczne z głównym chipem procesora. Całość będzie wykonana w procesie technologicznym TSMC 7 nm typu FinFET. Łączna liczba tranzystorów sięgnie 27,6 mld.

TDP procesora wyniesie 75 W, ale większość energii zużywana będzie nie przez jego rdzenie, a przez technologię silicon photonics, która jest wykorzystywana między innymi do obsługi połączeń sieciowych. Taktowanie chipu będzie wahało się w granicach od 3,35 GHz do 3,5 GHz. Platforma dedykowana procesorowi może obsłużyć maksymalnie 16 jednostek, co daje potencjalną konfigurację 128 rdzeni i 8448 wątków. Maksymalna wspierana ilość pamięci RAM to 512 GB. Rozwiązanie Intela ma szansę sprawdzić się przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest zapewnienie wsparcia dla dużej ilości obliczeń równoległych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy potencjał obecnego sprzętu nie jest w pełni wykorzystywany z uwagi na leżące po jego stronie ograniczenia. Przykładowym zastosowaniem są narzędzia Graph Analytics, które służą do określania siły i kierunku związków pomiędzy obiektami w źródłach danych. Intel przywołuje tutaj zwłaszcza program DARPA HIVE, w przypadku którego uzyskano 1000 razy wyższą wydajność w przeliczeniu na 1 W, w porównaniu do tradycyjnych systemów obliczeniowych.

Źródło: WCCFTech, ServeTheHome