Intel mierzy się z pozwem zbiorowym. Jest to konsekwencja problemów ze stabilnością procesorów Raptor Lake

Problemy ze stabilnością procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh w grach oraz serwerach ich napędzających mocno nadwyrężyły wizerunek Intela. Firma starała się wybrnąć z tej sytuacji między innymi przedłużając gwarancję na swoje jednostki i bezpłatnie wymieniając uszkodzone egzemplarze. Nie rozwiązało to jednak całkowicie problemu, ponieważ wiemy już, że do sądu federalnego w Kalifornii skierowany został pozew zbiorowy.

Do sądu w Kalifornii skierowany został pozew zbiorowy przeciwko firmie Intel. Oskarża się ją o zatajenie stanu procesorów Intel Core 13. i 14. generacji oraz świadome wprowadzenie do sprzedaży jednostek z defektami.

Główny powód procesu zbiorowego - Mark Vanvalkenburgh - oskarża firmę Intel o świadomą sprzedaż wadliwych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh. Domaga się wynagrodzenia szkód, które z tego tytułu powstały. Proces został wytoczony w San Jose, w stanie Kalifornia, choć sam Vanvalkenburgh mieszka w Nowym Jorku. Jak argumentuje zainteresowany, w trakcie użytkowania procesora Core i7-13700K doświadczał licznych problemów, w tym wyskakujących błędów i nieoczekiwanych restartów komputera. Niewiele pomogło zainstalowanie poprawki do mikrokodu CPU, która miała zapobiec występowaniu procesów skutkujących jego degradacją. Twierdzi też, że nie zakupiłby tego procesora, gdyby wiedział, że będą z nim poważne problemy.

Vanvalkenburgh jest przekonany, że wewnętrzne testy Intela już wcześniej wykryły omawiane wady. Mimo to amerykańska firma postanowiła wprowadzić procesory do sprzedaży, zachowując ich wyśrubowane parametry pracy i nie informując o potencjalnej niestabilności. Kancelaria prawnicza, która obsługuje pozew liczy na to, że do procesu przyłączą się inne osoby mające problemy z jednostkami Intel Core 13. i 14. generacji. Ostatecznie, jak to często w takich przypadkach bywa, sprawa może zakończyć się ugodą. Jeśli tak się jednak nie stanie, to finalizacja procesu sądowego może potrwać bardzo długo, co z pewnością będzie niekorzystne dla wizerunku amerykańskiej firmy.

Źródło: Tom's Hardware