Intel mianował nowego dyrektora generalnego. Stanowisko Pata Gelsingera przejmuje doświadczony pracownik

O firmie Intel wciąż jest całkiem głośno. Przedsiębiorstwo nadal mierzy się z pewnymi problemami i ciężko mu dojść do równowagi przez wydarzenia mające miejsce w 2024 roku. Mowa dokładniej o fakcie, że procesory z serii Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh okazywały się niestabilne, a Intel dość długo szukał przyczyny - rozwiązanie nadeszło dopiero po wielu miesiącach. Na dodatek pod koniec 2024 roku firma straciła dyrektora generalnego. Jednak właśnie mianowano kolejnego.

Firma Intel oficjalnie ogłosiła, że mianowano następcę Pata Gelsingera, a więc dotychczasowego dyrektora generalnego. Został nim Lip-Bu Tan.



Źródło: Intel

Do tej pory miejsce Pata Gelsingera, który odszedł na emeryturę 1 grudnia 2024 roku, zajmowały tymczasowo dwie osoby: David Zinsner oraz Michelle Johnston Holthaus. W międzyczasie zarząd prowadził poszukiwania osoby, która będzie mogła w pełnym wymiarze zająć pozycję dyrektora generalnego firmy Intel. Minęło trochę czasu, zanim ukończono poszukiwania, jednak dziś (12 marca 2025 roku) ogłoszono, że rolę nowego CEO tego przedsiębiorstwa będzie pełnił Lip-Bu Tan, który ma spore doświadczenie w branży półprzewodników. Jego praca na tym stanowisku oficjalnie zacznie się 18 marca 2025 r.



Lip-Bu Tan

Co ciekawe Lip-Bu Tan należał do rady dyrektorów (ang. board of directors), natomiast ustąpił z tej funkcji w sierpniu 2024 roku. Teraz ponownie zostanie do niej przyłączony. Mianowani wcześniej współdyrektorzy generalni nadal będą mogli piastować swoje stanowiska. Tak więc David Zinsner pozostanie współdyrektorem wykonawczym oraz dyrektorem finansowym (ang. chief financial officer), a Michelle Johnston Holthaus dyrektorem generalnym w Intel Products. Podczas wspomnianych poszukiwań Frank D. Yeary był tymczasowym przewodniczącym zarządu (ang. interim executive chair), a teraz wróci do bycia niezależnym przewodniczącym zarządu (ang. independent chair of the board). Z całym komunikatem od Intela zapoznamy się TUTAJ.

Źródło: TechPowerUp, Intel