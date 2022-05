Intel Meteor Lake oraz Arrow Lake - technologia pakowania Foveros 3D zostanie zaprezentowana podczas Hot Chips 34

W tym roku Intel zaprezentuje 13. generację procesorów Core dla komputerów. Mowa o serii Raptor Lake, która zwiększy liczbę rdzeni Efficient względem Alder Lake oraz wprowadzi przeprojektowany system cache, dla jeszcze lepszych wyników, m.in. w grach. Producent jednak pracuje już nad kolejnymi generacjami procesorów, które pojawią się w latach 2023-2024. Mowa oczywiście o 14 oraz 15. generacji w postaci układów Meteor Lake oraz Arrow Lake. Wprowadzoną one istotną zmianę w budowie procesorów. Układy będą korzystać z różnych kafelków obliczeniowych, osobnych dla CPU, dla tGPU czy osobny z kontrolerami. Będą miały różną wielkość a ich zaletą będzie możliwość wyprodukowania w różnych procesach technologicznych. Do ich poprawnego działania konieczne jest skorzystanie z technologii pakowania Foveros 3D - zostanie ona wprowadzona wraz z 14. generacją procesorów.

Kilka nowości na temat procesorów Intel Meteor Lake oraz Arrow Lake usłyszymy podczas tegorocznego wystąpienia firmy w ramach konferencji Hot Chips 34. Prezentacja dotyczyć będzie przede wszystkim technologii pakowania Foveros 3D.

Wygląda na to, że nowych szczegółów na temat procesorów Intela powinniśmy wyczekiwać na tegorocznej konferencji Hot Chips 34. We wstępnej agendzie pojawiła się bowiem pozycja dedykowana technologii pakowania Foveros 3D dla układów Meteor Lake oraz Arrow Lake. Oczywiście nie oznacza to, że producent nagle zdradzi wszystkie kluczowe informacje o procesorach. Prezentacja skupi się na omawianej technologii pakowania, dzięki czemu poznamy konkretne szczegóły na temat jej działania oraz tego, w jaki sposób dokładnie poszczególne kafelki obliczeniowe będą ze sobą połączone. Wspomniana prezentacja Intela odbędzie się 23 sierpnia tego roku.

Co roku bierzemy także udział w wewnętrznej prezentacji Intela - tzw. Architecture Day. Zwykle odbywa się ona niedługo przed pokazem Hot Chips. Być może w tym roku otrzymamy w tym czasie dużo więcej informacji na temat kolejnej architektury dla procesorów x86. O ile Raptor Lake skorzysta z Raptor Cove (Performance) oraz Gracemont (Efficient), które będą usprawnionymi wersjami Golden Cove oraz również Gracemont, o tyle przyszłoroczne procesory Meteor Lake będą już oparte na nowej architekturze - Redwood Cove (P) oraz Crestmont (E). Architecture Day wydaje się dobrym miejscem na ujawnienie pierwszych konkretów o nadchodzących planach producenta w segmencie procesorów.

