Intel wygrał sprawę sądową z Komisją Europejską - chodzi o karę z 2009 roku w sprawie łamania przepisów antymonopolowych

Kilkanaście lat temu Intel był oskarżony o działania mające prowadzić do monopolu na rynku układów scalonych. Chodziło o zachowania i metody działania, które finalnie miały prowadzić do umniejszenia roli konkurencyjnych firm, przede wszystkim AMD, na rynku OEM. W dużej mierze krytykowano postawę rabatów, które Intel miał oferować takim producentom jak HP, Dell, NEC czy Lenovo, w zamian za korzystanie z ich procesorów. W 2009 roku Komisja Europejska na bazie zebranych materiałów narzuciła karę finansową na Intela w wysokości 1,06 miliarda euro. Po blisko 13 latach sprawa dochodzi do zakończenia, ale na pewno nie takiego, jakiego życzyłaby sobie rzeczona Komisja Europejska. Intel został bowiem zwolniony z kary.

Sąd w Luksemburgu unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z 2009 roku, w której to Intel miał zapłacić karę w wysokości 1,06 mld euro za działania antymonopolowe skierowane przeciwko AMD.

Początkowo (a dokładniej w 2014 roku) Sąd w Luksemburgu przychylił się do opinii Komisji Europejskiej, podtrzymując decyzję o nakazie zapłaty kary finansowej przez Intela. Dopiero w 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w skrócie TSUE) nakazał ponownie przyjrzeć się całej sprawie. Po 4 latach, Sąd w Luksemburgu wydał wyrok, tym razem inny niż za pierwszym razem. W konsekwencji Intel nie będzie płacił wspomnianej kary, a w nowym wyroku padło uzasadnienie, iż nie ma możliwości prawnej weryfikacji, czy przyznawanie rabatom firmom OEM mogło istotnie wpłynąć na wygląd rynku oraz umniejszenie ogólnej konkurencyjności ze strony firm trzecich, takich jak AMD.

Według agencji Reuters, która opublikowała informacje na temat wyroku Sądu w Luksemburgu, Komisja Europejska zamierza dokładnie sprawdzić uzasadnienie nowego wyroku. Jeśli uzna, że są przesłanki, by wyrok zaskarżyć, z pewnością to zrobi. Niemniej jednak sytuacja Intela jest zaskakująca i taki a nie inny finał może spowodować, że inne korporacje również zaczną walczyć o unieważnienie kar finansowych. W podobnej sytuacji jest chociażby Google, które w ciągu ostatnich kilku lat otrzymało już kilka bardzo dużych grzywien na skutek oskarżeń o działania skierowane przeciwko konkurencji.

Źródło: Reuters