Intel Data Center Flex 140 oraz Data Center Flex 170 - profesjonalne karty graficzne z myślą o centrach danych

Na karty graficzne Intel ARC czekamy już bardzo długo (zdecydowanie zbyt długo względem pierwotnych zapowiedzi). Po tym, gdy Intelowi nie udało się ich wprowadzić na rynek przed końcem lata, spodziewaliśmy się że może na konferencji InnovatiON zostanie poruszony ten temat. Niestety nadal nie ogłoszono daty premiery w sklepach, zamiast tego Intel zaprezentował... dwie profesjonalne karty graficzne dla centrów danych, ukierunkowane na obliczenia związane z AI.

Podczas pierwszego dnia Intel Innovation, producent przedstawił szczegóły dotyczące dwóch kart graficznych dla centrów danych. Mowa o układach Intel Data Center Flex 140 oraz Data Center Flex 170.

Intel Dataa Center GPU to nie jest całkowicie nowy temat, bowiem jeszcze kilka miesięcy temu określane były roboczą nazwą Arctic Sound. Latem zostały przemianowane na układy Data Center Flex 140 oraz Data Center Flex 170. Podczas Intel InnovatiON ujawniono więcej informacji na temat specyfikacji oraz wydajności w konkretnym oprogramowaniu. Intel Flex 140 oraz Flex 170 mają parametry tożsame z konsumenckimi kartami ARC A380 oraz ARC A770. Wykorzystują dokładnie te same układy graficzne ACM-G11 (Flex 140) oraz ACM-G10 (Flex 170), które oparto na architekturze Xe-HPG. Karty dostosowano jednak przede wszystkim do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, obsługą grania w chmurze czy obsługą multimediów.

Intel Data Center Flex 140 Intel Data Center Flex 170 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 Układ graficzny ACM-G11 ACM-G10 Bloki Xe 8 32 Rdzenie Ray Tracing 8 32 Procesory FP32 1024 4096 Dekodowanie Maksymalnie 8K60 12-bit z HDR Enkodowanie Maksymalnie 8K 10-bit z HDR Obsługa AV1, AVC8, HEVC i VP9 Tak Tak TDP 75 W 150 W Potrzebne miejsce Pół slotu PCIe Jeden slot PCIe

Profesjonalne karty graficzne Intel Data Center Flex 140 oraz Flex 170, dzięki obsłudze wszystkich najnowszych kodeków, mają świetnie radzić sobie zarówno w dekodowaniu wideo jak i enkodowaniu. Intel przytoczył tutaj porównanie słabszego Flexa 140 z modelem NVIDIA A10, gdzie układ Xe-HPG oferuje kilkukrotnie wyższą wydajność dekodowania w porównaniu do karty Ampere, co jest możliwe dzięki sprzętowej obsłudze AV1. Intel cechuje się także nawet 5-krotnie większą wydajnością w transkodowaniu mediów i to zarówno w rozdzielczości Full HD jak również 4K. Oczywiście oba układy Data Center Flex w pełni obsługują kodek AV1, odznaczający się około 30% większą efektywnością w porównaniu do kodeka H.264.

Układy graficzne Intel Data Center Flex zostały także zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w graniu w chmurze w systemie Android. Karty Intela przetestowano dotychczas w ponad 90 najpopularniejszych tytułach, dostępnych w repozytorium Google Play, m.in. Honor of Kings, Asphalt 9: Legends czy Knives Out. Według deklaracji producenta, pojedyncza karta graficzna Intel Data Center Flex 140 jest w stanie zaoferować do 46 strumieni w rozdzielczości 720p przy 30 klatkach na sekundę, podczas gdy Flex 170 oferuje do 68 strumieni w tych samych warunkach. Połączenie 6 układów Flex 140 jest w stanie zwiększyć ten wynik do 216 strumieni.

Obsługiwane są także obliczenia związane z AI oraz z wnioskowaniem AI - w tym celu wykorzystywane są przede wszystkim sprzętowe jednostki XMX (Matrix Engine), występujące zarówno w układzie Data Center Flex 140 jak również Flex 170. Układy Intela są wspierane we wszystkich najważniejszych platformach programistycznych tj. TensorFlow, OpenVINO czy PyTorch. Producent ujawnił także kilka wybranych wyników wydajności w poszczególnych środowiskach do programowania z wykorzystaniem AI. Na poniższych slajdach nie brakuje zarówno porównania Intel Flex 140 oraz Flex 170 jak również skalowania wydajności na przykładzie jednego oraz trzech układów Intel Data Center Flex. Na chwilę obecną producent potwierdził, że mocniejszy model Flex 170 jest już wysyłany do klientów, a w najbliższym czasie dostępny będzie również słabszy wariant Flex 140.

Źródło: Intel, PurePC