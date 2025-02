Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K - nowe informacje o procesorach Arrow Lake

W przyszłym miesiącu Intel oficjalnie zaprezentuje nową generację desktopowych procesorów Arrow Lake-S, które po raz pierwszy od dawna skorzystają zarówno z kompletnie nowej mikroarchitektury dla rdzeni Performance i Efficient, jak również zaoferują nowe, zintegrowane układy graficzne oraz nowe procesy produkcyjne. Na początek do sprzedaży trafią modele Arrow Lake-S z odblokowanym mnożnikiem, tj. Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K. W sieci pojawiło się więcej szczegółów na ich temat.

W sieci pojawiły się dokładniejsze informacje na temat zegarów rdzeni Lion Cove oraz Skymont w procesorach Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K z generacji Arrow Lake-S.

W sieci pojawiły się nieco dokładniejsze informacje na temat taktowania Turbo dla procesorów Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K. W przypadku rdzeni Lion Cove (Performance), spodziewane są niższe częstotliwości Turbo Boost we wszystkich trzech jednostkach. Intel Core Ultra 9 285K zaoferuje zegary maksymalnie do 5,7 GHz i do 5,4 GHz przy obciążeniu wszystkich 8 rdzeni. W przypadku Intel Core Ultra 7 265K będzie to odpowiednio 5,5 GHz oraz 5,2 GHz, natomiast dla Core Ultra 5 245K - 5,2 GHz oraz 5,0 GHz. Porównanie w stosunku do ich odpowiedników z generacji Raptor Lake-S Refresh (Core i9-14900K, Core i7-14700K oraz Core i5-14600K) znajduje się w poniższej tabeli.

Core Ultra 9 285K Core i9-14900K Core Ultra 7 265K Core i7-14700K Core Ultra 5 245K Core i5-14600K Generacja Arrow Lake-S Raptor Lake-S Refresh Arrow Lake-S Raptor Lake-S Refresh Arrow Lake-S Raptor Lake-S Refresh Podstawka LGA 1851 LGA 1700 LGA 1851 LGA 1700 LGA 1851 LGA 1700 Litografia Intel 20A - CPU (?)

TSMC N5 - iGPU (?) Intel 7 Intel 20A - CPU (?)

TSMC N5 - iGPU (?) Intel 7 Intel 20A - CPU (?)

TSMC N5 - iGPU (?) Intel 7 Architektura Lion Cove - P-Core

Skymont - E-Core

Xe-LPG - iGPU Raptor Cove - P-Core

Gracemont - E-Core

Xe-LP - iGPU Lion Cove - P-Core

Skymont - E-Core

Xe-LPG - iGPU Raptor Cove - P-Core

Gracemont - E-Core

Xe-LP - iGPU Lion Cove - P-Core

Skymont - E-Core

Xe-LPG - iGPU Raptor Cove - P-Core

Skymont - E-Core

Xe-LP - iGPU Rdzenie/wątki 24C/24T 24C/32T 20C/20T 20C/28T 14C/14T 14C/20T Konfiguracja 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 8 P-Core + 12 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core 6 P-Core + 8 E-Core Hyper-Threading Nie Tak (dla rdzeni P-Core) Nie Tak (dla rdzeni P-Core) Nie Tak (dla rdzeni P-Core) Taktowanie Turbo Max (P-Core) 5,7 GHz 6,0 GHz 5,5 GHz 5,6 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz Taktowanie Turbo (wszystkie rdzenie P-Core) 5,4 GHz 5,6 GHz 5,2 GHz 5,5 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz Taktowanie Turbo Max (E-Core) 4,6 GHz 4,4 GHz 4,6 GHz 4,3 GHz 4,6 GHz 4,0 GHz TDP (PL1) 125 W

Źródło po raz kolejny jednak wskazuje, że choć taktowanie rdzeni Performance zostanie nieco obniżone, to jednocześnie wzrosną zegary dla rdzeni Skymont (E-Core). Najbardziej odczuwalne będzie to w przypadku Intel Core Ultra 5 245K, gdzie taktowanie Turbo wzrośnie o 600 MHz względem Core i5-14600K (4 GHz kontra 4,6 GHz). W przypadku Core Ultra 7 265K różnica względem Core i7-14700K to 300 MHz (4,3 GHz kontra 4,6 GHz), natomiast dla Core Ultra 9 285K to 200 MHz w porównaniu do Core i9-14900K (4,4 GHz kontra 4,6 GHz w nowszym układzie). Premiery układów Arrow Lake-S spodziewamy się mniej więcej w drugiej połowie października.

Źródło: VideoCardz, X @OneRaichu