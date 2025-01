Intel Arrow Lake-S, Arrow Lake-HX, Arrow Lake-H i Lunar Lake - opublikowano konfigurację układów I/O procesorów

Premiera procesorów Intel Lunar Lake nastąpi już we wrześniu bieżącego roku. Nieco dłużej będziemy musieli poczekać na desktopowe jednostki Arrow Lake, których należy spodziewać się w październiku. Jak to zwykle bywa, przed premierą nowego sprzętu w sieci pojawiają się przecieki dotyczące rozmaitych aspektów nowych CPU. Najnowszy z nich dotyczy konfiguracji układów wejścia-wyjścia nadchodzących serii procesorów Intela.

Przeciek dotyczący konfiguracji układów I/O pojawił się na profilu użytkownika @jaykihn0 w serwisie X. Dla wielu osób najciekawsze będą informacje dotyczące desktopowych jednostek Intel Arrow Lake-S. Układ SOC zaoferuje w tym przypadku szesnaście linii PCIe 5.0 dla dedykowanych kart graficznych. Układ IOE to cztery linie PCIe 5.0 i cztery linie PCIe 4.0, które są przeznaczone dla nośników SSD M.2 NVMe. W ramach układu PCH procesory te zaoferują zaś czternaście linii PCIe 4.0, siedem linii SATA, dwie linie dla gigabitowych połączeń sieciowych (GBE) oraz jedną dodatkową linię dla SATA lub GBE. Można też liczyć na trzynaście linii USB 2 i dziesięć linii USB 3. Procesory Arrow Lake-HX, przeznaczone do najwyżej pozycjonowanych laptopów, zaoferują identyczną konfigurację linii I/O, co w przypadku Arrow Lake-S, z wyjątkiem jednej dodatkowej, która dedykowana jest portom USB 2.

Inaczej przedstawiała się będzie konfiguracja I/O w jednostkach z serii Arrow Lake-H. Tutaj układ SOC zaoferuje dwanaście linii PCIe 4.0, układ IOE osiem linii PCIe 5.0 i osiem linii PCIe 4.0 (które można będzie używać w konfiguracji x4 + x4), PCH zaś to dziesięć linii USB 2 i dwie linie USB 3. Ostatnia porcja informacji dotyczy laptopowych jednostek Lunar Lake, które mocno postawią na efektywność energetyczną. Wszystkie elementy I/O będą znajdowały się tutaj w układzie SOC. Wśród nich znajdzie się wsparcie dla znanego ze smartfonów i tabletów standardu UFS (Universal Flash Storage), jednej linii dla gigabitowego połączenia sieciowego, czterech linii PCIe 5.0, trzech linii PCIe 4.0, dwóch linii USB 3.2 Gen 2x1, sześciu linii USB 2 i dwóch linii USB 3.



Dwuczęściowy schemat podstawki LGA 1851

W ramach przecieku możemy zapoznać się także z układem pinów na podstawce LGA 1851, która będzie bazą dla procesorów Arrow Lake-S. W porównaniu z aktualną generacją pojawiły się oczywiście różnice w projekcie gniazda, ale analizując powyższy schemat należy mieć na uwadze, że jest on wyraźnie spłaszczony horyzontalnie względem rzeczywistości. W rezultacie zmiany nie będą zatem aż tak duże, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Warto przypomnieć, że procesory Arrow Lake-S będą w praktyce pierwszą desktopową serią jednostek Intela, które wykorzystają nowe nazewnictwo - Core Ultra 200(K).

Intel Arrow Lake and Lunar Lake IO configurations. PCIE and USB.



ARL-S / ARL-HX / ARL-H / LNL



Yes, the only difference between ARL-HX and ARL-S is one extra usb2 lane. pic.twitter.com/evruOWxIns