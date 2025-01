Intel Core Ultra 9 185H ze specyfikacją i testem w CPU-Z. Jak wypadł topowy procesor z rodziny Meteor Lake?

Już 14 grudnia nastąpi premiera procesorów Intela z rodziny Meteor Lake. Będzie to pierwsza generacja mobilnych CPU, która porzuca standardowe do tej pory nazewnictwo. Będą to jednostki przeznaczone głównie do laptopów, choć pojawią się także w komputerach All-in-One oraz Mini-PC. W sieci można znaleźć informacje potwierdzające specyfikację topowego procesora Intel Core Ultra 9 185H i prezentujące jego wydajność w aplikacji CPU-Z.

Intel Core Ultra 9 185H uzyskał bardzo dobry rezultat w benchmarku CPU-Z. Jest w stanie nawiązać tutaj równorzędną walkę ze z stosunkowo nowymi procesorami przeznaczonymi do komputerów desktopowych.

Przeciek pochodzi z platformy Weibo, ale szerzej dowiedzieliśmy się o nim od użytkownika @9550pro z serwisu X. Na zamieszczonych zdjęciach widać prawdopodobnie rozmontowany laptop Samsung Galaxy Book 4, do którego trafi omawiany procesor. Intel Core Ultra 9 185H będzie wyposażony w sześć rdzeni Performance, osiem rdzeni Efficent i dwa dodatkowe rdzenie, które stawiają na efektywność energetyczną. Maksymalne taktowanie Turbo wyniesie 5,1 GHz. TDP topowego przedstawiciela generacji Meteor Lake będzie wyższe niż pozostałych jednostek z tej rodziny. Według opublikowanych zdjęć wyniesie ono 45 W.

Procesor Intela uzyskał 767 punktów w teście jednordzeniowym i 8097 punktów w teście wielordzeniowym. Są to bardzo solidne wyniki, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ta wersja Samsunga Galaxy Book 4 była próbką inżynieryjną. Dla porównania, rezultat testu wielordzeniowego jest zbliżony do tego, który uzyskała desktopowa jednostka AMD Ryzen 7 7700X i około 10% gorszy od procesora Intel Core i7-12700F. Benchmark CPU-Z nie jest narzędziem, które precyzyjnie odzwierciedla rzeczywistość, dlatego do wyników należy podejść z odpowiednim dystansem. Wszystko stanie się jasne po oficjalnej premierze nowych procesorów.

Źródło: @9550pro (X), Tom's Hardware, VideoCardz