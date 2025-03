Intel Core Ultra 200 - zapowiedź dużego skoku wydajności. Architektura Lunar Lake przyniesie m.in. niższe opóźnienia

Już 3 września 2024 roku odbędzie się premiera nowych procesorów Intel Core Ultra 200 z rodziny Lunar Lake, przeznaczonych dla notebooków i laptopów. Tuż przed ich debiutem Intel na targach Hot Chips ujawnił szczegóły dotyczące wydajności nadchodzących układów oraz przybliżył parametry nowej architektury, w tym opóźnienia i przepustowości między poszczególnymi kafelkami chipów oraz pamięciami. Sprawdźmy, co konkretnie przygotował Intel.

Procesory Intel Core Ultra 200 mają przynieść wzrost wydajności o 20% względem starszych układów z rodziny Meteor Lake. Architektura Lunar Lake ma mieć niższe opóźnienia wewnętrzne i wyższą przepustowość.

Już w czerwcu 2024 roku pisaliśmy o konstrukcji nadchodzących procesorów Intel Core Ultra 200, przeznaczonych dla notebooków i laptopów, oraz o szczegółach dotyczących rdzeni Lion Cove i Skymont. Teraz jednak otrzymaliśmy nowe informacje na temat opóźnień i przepustowości wewnątrz nadchodzących chipów. Architektura Lunar Lake umieszcza rdzenie Performance w jednym kafelku Compute Tile, natomiast rdzenie Efficient w kafelku Platform Controller Tile. Dzięki temu zredukowano opóźnienia dostępu do pamięci dla rdzeni Efficient w porównaniu do poprzedniej rodziny procesorów Meteor Lake. Intel zwiększył również przepustowość wewnętrznych pamięci i komunikację chip-to-chip, co skutkuje mniejszymi opóźnieniami.

Intel udostępnił wykres, na którym widać, że rdzenie Performance mają średnie opóźnienie na poziomie około 25 ns, a rdzenie Efficient 55 ns. Oznacza to trzykrotną poprawę w porównaniu do procesorów z rodziny Meteor Lake. Przepustowość między pamięcią a rdzeniami Efficient została zwiększona aż 2,8 razy. Architektura Lunar Lake oferuje maksymalną przepustowość ponad 128 GB/s pomiędzy rdzeniami a zintegrowaną pamięcią, przy minimalnej przepustowości wynoszącej 16 GB/s. Dla porównania poprzednia generacja Meteor Lake oferowała maksymalną przepustowość na poziomie nieco ponad 64 GB/s oraz minimalną na poziomie jedynie 8 GB/s. Te usprawnienia mają przynieść 20% wzrost wydajności jednowątkowej i wielowątkowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o połowę w porównaniu do starszej architektury. Intel deklaruje również, że wydajność w aplikacjach graficznych wzrośnie o 50% w porównaniu do starszych procesorów z serii Intel Core Ultra 100.

Źródło: Intel, WCCFTech