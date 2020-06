Intel Core-S i Core-X 11 generacji mogą zadebiutować w 2021 roku

Niedawno zadebiutowały procesory Intel Core 10 generacji o kodowej nazwie Comet Lake. Jednostki te są ostatnimi wykorzystującymi architekturę Skylake, którą powołano do życia w 2016 roku. Wiemy już od dłuższego czasu, że kolejną - 11 generacją - miały być układy Intel Rocket Lake-S. W tym wypadku doczekamy się nowej mikroarchitektury Willow Cove, dostosowanej jednak do 14 nm procesu technologicznego. Generacja ta wprowadzi także wsparcie dla PCIe 4.0. Procesory będą zgodne z podstawką LGA 1200, a więc i będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi, które zadebiutowały wraz z procesorami Intel Comet Lake. Dotychczas byliśmy pewni, że Rocket Lake zostanie wprowadzony do sprzedaży w tym roku. Nowe informacje jednak wskazują na przyszłoroczną premierę.

Według najnowszych informacji, 11 generacja procesorów Intel Core-S oraz Intel Core-X zostanie wprowadzona dopiero w przyszłym roku.

Intel Rocket Lake-S będzie już 11 generacją procesorów Core. Po raz pierwszy od lat ma zostać wykorzystana nowa mikroarchitektura, jednocześnie jednak układy będą wyposażone w maksymalnie 8 rdzeni i 16 wątków. Procesory z tej serii mają być domyślnie konkurencją dla nadchodzących jednostek AMD Zen 3 Vermeer, które powinny zadebiutować jesienią. Liczyliśmy również na to, że 11 generacja Intel Rocket Lake-S pojawi się w podobnym okresie. Najnowsze doniesienia pochodzące bezpośrednio od Intela sugerują jednak, że na premierę Rocket Lake przyjdzie nam poczekać dłużej niż początkowo sądziliśmy.

Podczas azjatyckiego spotkania Intel Partner Connect Meeting, które odbyło się wczoraj zaprezentowano plany wydawnicze na 2020 rok. Skupiają się na trzech rynkach - HEDT (Intel Core-X), gdzie do końca 2020 roku sprzedawane będą obecne jednostki 10 generacji z maksymalnie 18 rdzeniami i 36 wątkami. Drugim rynkiem jest desktop (Intel Core-S), gdzie do końca tego roku będą dostępne układy 10 generacji Comet Lake-S z maksymalnie 10 rdzeniami i 20 wątkami. Trzecim rynkiem jest mobile (Intel Core-H), gdzie do końca 2020 roku będą dostępne jednostki Comet Lake-H z maksymalnie 8 rdzeniami i 16 wątkami. Plany Intela są więc dość skromne i nie zawierają w sobie kolejnych premier, które mogłyby się odbyć w tym roku. Wygląda na to, że nowe procesory 11 generacji z linii Core-S oraz Core-X zadebiutują nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

