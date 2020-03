Intel Rocket Lake i Tiger Lake - nowe informacje o procesorach

Już niedługo zadebiutują procesory Intel Comet Lake zarówno w wersjach dla desktopów jak również wydajnych laptopów. Będzie to ostatnia, odświeżona wersja mikroarchitektury Skylake w 14 nm. W międzyczasie producent pracuje nad kolejną generacją układów Tiger Lake (tylko dla laptopów) oraz Rocket Lake (dla desktopów oraz laptopów). O ile Tiger Lake będą wykorzystywały usprawniony 10 nm proces technologiczny, o tyle Rocket Lake wykorzysta mikroarchitekturę Willow Cove, która będzie produkowana w 14 nm litografii. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat 11 generacji procesorów w postaci Intel Rocket Lake-S/Rocket Lake-U oraz Tiger Lake-U/Tiger Lake-H, które rzucają nieco światła na to, czego powinniśmy oczekiwać po tych procesorach.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat procesorów Intel Tiger Lake-U/Tiger Lake-H oraz Intel Rocket Lake-S/Rocket Lake-U, które w ciągu nadchodzącego roku zadebiutują w desktopach oraz laptopach.

Intel Rocket Lake to kolejna generacja procesorów, która zadebiutuje po nadchodzących układach Comet Lake. Wykorzysta ona architekturę Willow Cove (choć nie w pełnym stopniu jak w mobilnych Tiger Lake) oraz 14 nm proces technologiczny. W przypadku desktopów spodziewamy się jednostek z maksymalnie 8 rdzeniami oraz 16 wątkami oraz z TDP od 35 do 125W. Według najnowszych doniesień, układy Rocket Lake będą wykorzystywały podstawkę LGA 1200 - tą samą, którą obecnie będą obsługiwały procesory Intel Comet Lake. Jednostki Rocket Lake-S oraz Rocket Lake-U będą obsługiwały w pełni instrukcje AVX2 oraz AVX-512, jednak tylko w mobilnych jednostkach pojawi się wsparcie dla rozszerzeń Software Guard Extensions (SGX). W przypadku ilości pamięci cache L1 oraz L2 to układy Rocket Lake mają rzekomo otrzymać 48/32 KB pamięci cache L1 oraz 0,5 MB pamięci L2 na każdy rdzeń. Desktopowe jednostki mają otrzymać również do 20 linii PCIe 4.0, natomiast mobilne Rocket Lake-U - 4 linie PCIe 4.0. Nadchodzące procesory Rocket Lake-S mają posiadać także kontroler pamięci DDR4-2933, podczas gdy mobilne jednostki będą wspierały zarówno DDR4-2933 jak również LPDDR4X-3733.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku mobilnych procesorów Intel Tiger Lake. Oprócz niskonapięciowych jednostek Tiger Lake-U (TDP 15W oraz 28W) pojawią się także najbardziej energooszczędne układy Tiger Lake-Y (9W) oraz wydajniejsze Tiger Lake-H (45W). Podczas gdy wszystkie niskonapięciowe procesory Tiger Lake będą wyposażone w maksymalnie 4 rdzenie oraz 8 wątków, wydajniejsze Tiger Lake-H otrzymają do 8 fizycznych rdzeni oraz 16 wątków. Procesory Tiger Lake-U oraz Tiger Lake-Y będą natywnie wspierały do 3 portów Thunderbolt 4, podczas gdy Tiger Lake-H obsłuży do 4 złączy TB4. Nie zabraknie ponadto wsparcia dla PCIe 4.0 (4 linie dla niskonapięciowych jednostek i 20 linii dla serii H). W przypadku konfiguracji pamięci, układy Tiger Lake mają oferować 48/32 KB cache L1 oraz 1,25 MB cache L2 dla każdego rdzenia (maksymalnie 10 MB). Wśród niepotwierdzonych informacji pojawia się również wzmianka o maksymalnie 24 MB pamięci cache L3 dla układów Tiger Lake-H. Procesory będą wspierały instrukcje AVX2 oraz AVX-512, a dodatkowo najwydajniejsze procesory Tiger Lake-H otrzymają wsparcie dla Software Guard Extensions. Dopóki Intel nie zapowie oficjalnie nowych układów, powyższe informacje należy traktować wciąż jako niepotwierdzone.

Źródło: WCCFTech