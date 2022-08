Intel Core i9-13900K został podkręcony do 6,0 GHz. To już nie pierwszy Raptor Lake osiągający tak wysokie taktowania

Dwa dni temu w sieci pojawiły się ślady procesora Intel Core i7-13700K podkręconego aż do 6,0 GHz. Wynik ten mógł zostać różnie odebrany, jednak dziś wydaje się, że tego typu częstotliwości nie będą dla Raptor Lake'ów czymś wyjątkowym. Niejaki Xiaochun, użytkownik platformy Baidu pochwalił się właśnie wynikiem Intela Core i9-13900K, który także został podkręcony do 6,0 GHz. Czy takie zegary będą osiągalne w warunkach domowych?

Może się wydawać, że do osiągnięcia taktowań na poziomie 6,0 GHz potrzebny jest niecodzienny zestaw chłodzący, jednak leakster przekonuje, że do zachowania poprawnych parametrów pracy procesora wystarczy... zwykłe chłodzenie AIO.

Intel Core i9-13900K to flagowa odmiana chipu z nadchodzącej generacji Raptor Lake. Jednostka wyróżnia się m.in. 24 rdzeniami w konfiguracji 8P + 16E. Poniższy zrzut ekranu pokazuje nam niniejszy chip w wariancie ES2 działający z taktowaniem 6,0 GHz przy napięciu 1,546 V. Takie ustawienie układu wystarczyło do wykręcenia 976 punktów w teście Single-Core CPU-Z. Osoba prezentujące screeny wysnuła hipotezę, że po wyłączeniu mniejszych rdzeni Efficient możliwe jest nawet przebicie magicznej granicy 1000 pkt. Cóż, jest to możliwe - testowany wcześniej model i7-13700K ES @ 6,0 GHz bazujący wyłącznie na rdzeniach Performance uzyskał 983 pkt w Single-Core, a więc nieco więcej.

Może się wydawać, że do osiągnięcia taktowań na poziomie 6,0 GHz potrzebny jest niecodzienny zestaw chłodzący, jednak leakster przekonuje, że do zachowania poprawnych parametrów pracy wystarczy zwykłe chłodzenie AIO (nie ujawniono zastosowanego modelu). Jak jednak widać poniżej, odczyt temperatury i poboru mocy sugerują, że mamy do czynienia ze stanem bezczynności, choć możliwym wytłumaczeniem jest fakt, że mowa tu o nie do końca sprawnej próbce inżynieryjnej. Ciekawi jesteśmy, czy ostateczne wersje procesorów Intel Raptor Lake także będą osiągać równie wysokie taktowania...

