Intel Core i9-13900K - inżynieryjna wersja układu w kolejnym teście w CPU-Z. Chip pokazuje pazury nawet z pamięciami DDR4

Intel Core i9-13900K to jeden z najbardziej wyczekiwanych konsumenckich procesorów. Wstępne przecieki mówią nam, że mimo niewielkich zmian w architekturze względem Alder Lake nowy chip zostawi w tyle całą konkurencję. Najnowsze wyniki wydajności zarejestrowane w programie CPU-Z tylko potwierdzają tę hipotezę. Co ciekawe, chip pokazuje pazury nawet w połączeniu z wolnymi pamięciami DDR4. Przejdźmy jednak do konkretów.

W rankingu CPU-Z wczesna wersja układu Core i9-13900K przegania nawet liderującego Core i9-12900K. Co ciekawe, testowany egzemplarz w teście Multi-Core wyprzedza nawet 24-rdzeniowego/48-wątkowego Threadrippera 2970WX z segmentu HEDT.

Testowany Intel Core i9-13900K to rzecz jasna procesor w wersji inżynieryjnej, który prawdopodobnie nie pracuje jeszcze z najwyższymi taktowaniami. Ten 24-rdzeniowy układ osiąga zegar 4,987 GHz dla jednostek Performance i 2,993 GHz dla rdzeni Efficient. Mimo to wynik Single-Core w CPU-Z to 846 punktów, a w Multi-Core 13054 punktów. W rankingu CPU-Z układ przegania nawet liderującego Core i9-12900K. Rezultat dla wielu wątków jest zaś o 15% wyższy od wspomnianego i9-12900KF (11289 punktów) i jednocześnie 10% wyższy od Ryzena 9 5950X (16R/32W). Należy również zauważyć, że testowany egzemplarz Core i9-13900K w Multi-Core o 2% wyprzedza 24-rdzeniowego/48-wątkowego Threadrippera 2970WX z segmentu HEDT.

Co jednak najciekawsze, jest to jeden z pierwszych zarejestrowanych testów z platformą Z690 i pamięciami DDR4-2660. Oprogramowanie mówi nam, że taktowanie kości to 1330 MHz, co może być błędem, jednak niewykluczone, że rzeczywiście użyto bardzo wolnych modułów. Bez względu na same pamięci, zapowiada się na to, że seria Raptor Lake godnie zastąpi zeszłoroczne układy Alder Lake. Dotychczasowe wyniki procesorów możemy chyba uznać za wystarczająco wysokie.

Źródło: VideoCardz, @TUM_APISAK