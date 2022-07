Intel Core i5-13600K - inżynieryjna wersja 14-rdzeniowego chipu Raptor Lake przetestowana w CPU-Z i Cinebench R23

Leakster znany jako Enthusiastic Citizen (ECSM) podzielił się właśnie najnowszymi danymi na temat procesora Intel Core i5-13600K. Choć informacje odnoszą się konkretnie do inżynieryjnej wersji chipu ES3, to jednak można założyć, że finalny wariant spisze się bardzo podobnie. Wszystko dlatego, że testowany model pracował z taktowaniami charakterystycznymi dla wersji kwalifikacyjnej (QS). Czego więc możemy spodziewać się po następcy modelu i5-12600K?

Intel Core i5-13600K zapowiada się niezwykle obiecująco. Dodatkowe rdzenie względem i5-12600K z pewnością dodadzą sporo mocy obliczeniowej.

Intel Core i5-13600K w wersji ES3/QS to procesor z 6 rdzeniami Performace @ 5,1 GHz oraz 8 jednostkami Efficient @ 4,0 GHz. W sumie mamy więc 14 rdzeni oraz 20 wątków, co stanowi istotny upgrade względem bezpośredniego poprzednika z serii Alder Lake, który ma 10 rdzeni i 16 wątków. Warto odnotować, że większa liczba rdzeni i jeszcze wyższe taktowania prawdopodobnie mocno wpłyną na pobór energii procesora. Mówi się, że wskaźnik PL2 sięgnie aż 228 W, podczas gdy PL2 modelu Core i5-12600K wynosi "tylko" 150 W.

W rzeczywistych testach procesor pracował z napięciem 1,31 V i pobierał 176 W, jednak Enthusiastic Citizen podkreśla, że ​​ostatecznie chip powinien zostać zoptymalizowany do poboru 160 W. Jeśli chodzi o wydajność, Intel Core i5-13600K zdobył 830 punktów w teście jednego rdzenia w CPU-Z i 10031 punktów w teście wielu rdzeni. W porównaniu do i5-12600K widać znaczący postęp wynoszący kolejno +8% i +79% przyrost mocy obliczeniowej. W Cinebench R23 sytuacja wygląda już nieco inaczej, bowiem i5-13600K wykręca 1387 punktów w teście Single-Core i 24420 w teście Multi-Core. Choć pod względem wielu rdzeni jest więc o 40% lepiej niż w przypadku poprzednika, to z jakiegoś powodu odnotowano 26% mniejszą wydajność w teście jednego rdzenia. Nie zostało to wyjaśnione, ale ze względu na typ procesora i ciągle odległą premierę możemy przymknąć oko na ten wynik. Tak czy siak, Intel Core i5-13600K zapowiada się niezwykle obiecująco.

Źródło: ECSM, VideoCardz