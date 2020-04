Intel Core i9-10980HK vs Ryzen 7 4800H - starcie w nowym teście

Niedawno pojawiły się pierwsze recenzje laptopów bazujących na układach APU AMD Ryzen serii 4000. Z kolei za kilka dni w sieci pojawią się pierwsze testy notebooków bazujących na 10 generacji Intel Comet Lake-H. Wiemy już mniej więcej na co stać nowe procesory, natomiast dzisiaj przyjrzymy się bliżej kolejnemu porównaniu. W bazie GeekBench 5 pojawiły się nowe testy topowego układu Intel Core i9-10980HK, który został zestawiony z prawie-topowym APU AMD Ryzen 7 4800H. Co ciekawe wyniki obu procesorów są bardzo zbliżone pod względem wydajności wielowątkowej, co daje nadzieje, że APU Renoir z powodzeniem w wielu scenariuszach będzie mogło rywalizować nie tylko z 9 generacją Intel Coffee Lake-H Refresh, ale także z 10 generacją Comet Lake-H.

W bazie programu GeekBench 5 pojawił się nowy test porównujący wydajność topowego procesora Intel Core i9-10980HK z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym układem APU AMD Ryzen 7 4800H.

W bazie benchmarku GeekBench 5 pojawiło się porównanie dwóch laptopów pod kątem wydajności procesora. Intel Core i9-10980HK reprezentowany jest przez model Gigabyte AORUS 17X, z kolei AMD Ryzen 7 4800H zamontowano w znacznie tańszym modelu ASUS TUF Gaming FA506. Obie jednostki wyposażono w osiem fizycznych rdzeni oraz szesnaście wątków, przy czym bazowy zegar Intela jest znacznie niższy (2,4 GHz vs 2,9 GHz w AMD Ryzen). Oba procesory mają bazowe TDP na poziomie 45W, aczkolwiek w przypadku Intela wiemy, że krótkotrwale jest ono zwiększane do 135W, podczas gdy krótkotrwałe okienko dla Ryzena wynosi 65W.

Obydwa notebooki wyposażono także w 32 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz, przy czym w laptopie ASUS pracuje natywnie z zegarem 3200 MHz, podczas gdy kontroler Intel Core i9-10980HK ustawia zegar na 2933 MHz. W teście jednowątkowym Intel wygrywa z AMD Ryzen przewagą około 11,5%. W teście wielowątkowym obydwa procesory idą "łeb w łeb" osiągając niemalże identyczny rezultat, z delikatnym wskazaniem na APU Ryzen 7 4800H. Wygląda na to, że pomimo znacznie niższych zegarów w trybie Turbo, procesory AMD będą w stanie bez problemu rywalizować z Intelem 10 generacji, zwłaszcza na polu wydajności wielowątkowej. Tymczasem na PurePC.pl zabieramy się pomału za testy czterech nowych układów w laptopach, także w najbliższych tygodniach pojawi się sporo materiałów porównujących różne układy ;).

Źródło: GeekBench