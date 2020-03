AMD Ryzen 9 4900HS - procesor wygrywa z Intel Core i9-9880H

W styczniu podczas targów CES firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów APU dla laptopów. Rodzina Renoir to już trzecia seria APU wykorzystująca architekturę Zen - w tym wypadku jej usprawnioną wersję Zen 2. Zaprezentowano zarówno niskonapięciowe procesory serii U, jak również wydajniejsze jednostki z linii H przeznaczone dla laptopów do gier oraz pracy. W połowie marca z kolei oficjalnie zaprezentowano układy AMD Ryzen 9 4900HS oraz AMD Ryzen 9 4900H. Dzisiaj z kolei schodzi embargo na właściwe testy, dzięki czemu możemy zobaczyć jak faktycznie radzi sobie "prawie" topowy układ AMD Ryzen 9 4900HS, który ma być konkurencją dla mobilnych Intel Core i9. Wnioski z testów są proste - wraz z APU Renoir producent osiągnął olbrzymi wręcz skok wydajności, tworząc jeden z najwydajniejszych laptopowych APU, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku.

Od dzisiaj pojawiają się niezależne testy pierwszych urządzeń napędzanych przez APU AMD Renoir - ściślej mówiąc mowa o ASUS ROG Zephyrus GA401, który zaprezentowano jeszcze podczas targów CES w Las Vegas. Notebook wyposażono m.in. w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 4900HS oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 2060 w wersji energooszczędnej (60W TDP). Samo APU z kolei ma TDP na poziomie 35W. Jak wypada wydajność? Według redakcji Notebookchecka, Ryzen 9 4900HS z powodzeniem rywalizuje z układami Intel Core i9-9880H oraz Core i9-9980HK i praktycznie we wszystkich testach Ryzen okazuje się być lepszy. Widać to zwłaszcza w testach wielokrotnego powtarzania benchmarku Cinebench R15, gdzie Ryzen nieco dłużej jest w stanie utrzymać wyższe taktowanie, jednak nawet po obniżeniu wyników są one znacznie wyższe od tego co oferują konkurencyjne układy. Minusem tego konkretnego laptopa są jednak bardzo wysokie temperatury procesora, które szczytowo dochodzą do 97 stopni. W przypadku taktowania pod obciążeniem w grze jest ono bardzo nierówne - niektóre rdzenie osiągają blisko 4 GHz, podczas gdy inne pracują w okolicach 3 GHz. Niemniej jak 35W układy wyniki są naprawdę dobre i pokazują, że obecnie AMD Ryzen 9 4900HS jest przynajmniej jednym z najlepszych układów mobilnych dla laptopów.

Specyfikacja Ryzen 7 4800U Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900HS Ryzen 9 4900H Rodzina APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir APU Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie/wątki 8R/16W 6R/12W 8R/16W 8R/16W 8R/16W Zegar bazowy 1,8 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz 3,0 GHz 3,3 GHz Zegar Turbo 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz iGPU Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (6 CU) Radeon Graphics (7 CU) Radeon Graphics (8 CU) Radeon Graphics (8 CU) Taktowanie iGPU 1750 MHz 1500 MHz 1600 MHz 1750 MHz 1750 MHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz LPDDR4X 4266 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4266 MHz DDR4 3200 MHz

TDP 15W 45W 45W 35W 45W

Testy portu TechPowerUp również potwierdzają, iż 8-rdzeniowy AMD Ryzen 9 4900HS bez problemu jest w stanie rywalizować z topowymi procesorami Intela, w wielu testach dosłownie bijąc na głowę układ Intel Core i9-9980H (również 8C/16T). W takich programach jak Cinebench R15, Cinebench R20, 7-zip, Blender (Classroom), Adobe Premiere Pro, Handbrake czy PCMark 10 układ Ryzen 9 4900HS osiąga rezultaty lepsze o kilka do kilkudziesięciu procent w porównaniu ze wspomnianym procesorem Intel Core i9. Wydajność zwłaszcza wielowątkowa robi ogromne wrażenie, tym bardziej, że mowa o smukłym 14-calowym laptopie, który z powodzeniem może służyć zarówno do pracy jak również do gier. Również na PurePC wkrótce pojawią się właściwe testy, jako że pierwsze sample są nareszcie w drodze do nas ;).

