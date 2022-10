Intel Core i7-13620H oraz Intel Core i5-13420H - nowe procesory Raptor Lake-H z myślą o wydajnych laptopach

Procesory 13. generacji Intel Raptor Lake-S weszły już do sprzedaży i okazały się bardzo udanymi modelami, oferującymi wysoką wydajność w grach oraz wszelkim oprogramowaniu. Według obietnic Intela, jeszcze przed końcem roku do oferty zostaną dodane mobilne warianty Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-P, wyposażone w maksymalnie 14 rdzeni z obsługą 20 wątków (podobnie jak obecne Alder Lake-H). Szykowany jest solidny zestaw procesorów, a do rodziny mają dodatkowo dołączyć dwa układy o dość niestandardowym oznaczeniu.

Intel Core i7-13620H oraz Intel Core i5-13420H to kolejne procesory 13. generacji Raptor Lake-H, które pojawią się w przyszłych laptopach.

Niestandardowym przynajmniej w porównaniu do poprzedniej generacji Intel Alder Lake-H. Pierwszy to Intel Core i7-13620H a drugi - Core i5-13420H. W przypadku rodziny Alder Lake-H, wśród mobilnych jednostek otrzymaliśmy takie modele jak Core i7-12650H (10C/16T: 6 rdzeni P-Core oraz 4 rdzenie E-Core) oraz Core i5-12450H (8C/12T: 4 rdzenie P-Core oraz 4 rdzenie E-Core). Nazewnictwo nadchodzących procesorów Raptor Lake-H sugeruje, że nie będą to bezpośredni następcy a dodatkowo zmienione wersje pod względem liczby rdzeni typu Performance oraz Efficient.

Wśród procesorów 13. generacji dla laptopów znajdzie się także miejsce dla Intel Core i7-13700H oraz Core i9-13900HK. Oba układy zostaną wyposażone w 14 rdzeni i 20 wątków (6 rdzeni P-Core oraz 8 rdzeni E-Core) i najpewniej otrzymają także przebudowany system cache, podobnie jak desktopowe procesory Raptor Lake-S, które kilka dni temu zadebiutowały. Co zaś się tyczy Core i7-13620H oraz Core i5-13420H to na razie wolimy wstrzymać się z dywagacjami na temat ich budowy. Producent już w przeszłości potrafił mieszać w nazewnictwie, w wyniku czego modele o teoretycznie wyższym numerze miały mniejszą liczbę rdzeni (kłania się 11. generacja Tiger Lake-H35 oraz Tiger Lake-H).

Źródło: Twitter @momomo_us