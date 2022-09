Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K - oficjalna prezentacja procesorów 13. generacji Raptor Lake

Informacje o procesorach Intel Raptor Lake pojawiały się w sieci już od dłuższego czasu. Kiedy Intel zapowiedział kolejną edycję konferencji InnovatiON spodziewaliśmy się, że to właśnie tutaj zostaną pokazane nowe procesory, bowiem podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem, gdy na InnovatION zaprezentowano układy Alder Lake. Teraz nadeszła pora na powitanie 13. generacji, która jako ostatnia wykorzysta obecną architekturę rdzeni Performance i Efficient, a także 10 nm proces technologiczny znany jako Intel 7.

Podczas pierwszego dnia konferencji Intel InnovatiON zaprezentowano pierwsze procesory 13. generacji z rodziny Raptor Lake. Mowa o topowych jednostkach Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K.

Tak jak się spodziewaliśmy i jak już wcześniej informowaliśmy, podczas prezentacji w ramach Intel InnovatiON, producent zaprezentował wyłącznie odblokowane procesory w wersjach z aktywnym układem graficznym (Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K), jak również warianty pozbawione działającego iGPU UHD Graphics 770 (Core i9-13900KF, Core i7-13700KF, Core i5-13600KF). Reszta procesorów zadebiutuje w późniejszym czasie (pod koniec roku lub na początku 2023). Intel potwierdził wprowadzenie większej liczby rdzeni Efficient (do 16 E-Core w Core i9 oraz do 8 rdzeni E-Core w układach Core i7 oraz Core i5; dodatkowo ten ostatni otrzymał teraz 6 rdzeni Performance), jak również dalsze modyfikacje dla rdzeni Performance oraz Efficient, chociażby pod kątem zwiększenia ilości pamięci cache L2 oraz L3.

Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700KF Intel Core i5-13600K(F) Rodzina CPU Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24C/32T (8x P-Core + 16x E-Core) 16C/24T (8x P-Core + 8x E-Core) 14C/20T (6x P-Core + 8x E-Core) Zegar bazowy (P-Core) 3 GHz 3 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz Zegar bazowy (E-Core) 2,2 GHz 2,2 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 2,6 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,8 GHz (Thermal Velocity Boost) 5,8 GHz (Thermal Velocity Boost) - - - Zegar Turbo (P-Core) 5,7 GHz (Turbo Boost 3.0) 5,7 GHz (Turbo Boost 3.0) 5,4 GHz (Turbo Boost 3.0) 5,4 GHz (Turbo Boost 3.0) - Zegar Turbo (P-Core) 5,4 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,4 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,3 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,3 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) 5,1 GHz (wszystkie rdzenie P-Core) Zegar Turbo (E-Core) 4,3 GHz (16 rdzeni E-Core) 4,3 GHz (16 rdzeni E-Core) 4,2 GHz (8 rdzeni E-Core) 4,2 GHz (8 rdzeni E-Core) 3,9 GHz (8 rdzeni E-Core) Cache L2 32 MB 24 MB 20 MB Cache L3 36 MB 30 MB 24 MB Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz, DDR5 5600 MHz (do 128 GB) Układ graficzny Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP - Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP - Intel UHD Graphics 770 (32 EU), Xe-LP (brak iGPU w i5-13600KF) Taktowanie iGPU (Max) 1650 MHz - 1650 MHz - 1600 MHz Processor Base Power 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Maximum Turbo Power 253 W 253 W 253 W 253 W 181 W

Potwierdzono dokładne zegary procesorów Core i9, Core i7 oraz Core i5 z odblokowanym mnożnikiem. Najlepiej prezentuje się tutaj Core i9-13900K(F), gdzie dostępna będzie funkcja Thermal Velocity Boost, umożliwiająca wzrost zegarów na dwóch najmocniejszych rdzeniach do poziomu 5,8 GHz. W trybie Turbo Boost 3.0 taktowanie sięga odpowiednio 5,7 GHz dla Core i9-13900K(F) oraz 5,4 GHz dla Core i7-13700K(F). Modele Core i5-13600K(F) nie zaoferują obsługi ani Thermal Velocity Boost ani Turbo Boost 3.0. Będzie miał jednak najniższy współczynnik Maximum Turbo Power (coś jak PL2) wynoszący 181 W. Dla pozostałych procesorów MTP wynosi już 253 W, o czym się wcześniej mówiło.

Jeśli chodzi o modyfikację pamięci cache, to w przypadku cache L2 rdzenie Performance mają jej teraz po 2 MB na każdy rdzeń oraz po 4 MB na każdy klaster z rdzeniami Efficient (jeden klaster to 4 rdzenie E-Core). Topowe układy Intel Core i9 13. generacji oferują już łącznie 32 MB cache L2 oraz 36 MB cache L3, co łącznie daje 68 MB współdzielonej pamięci cache L2 oraz L3. Podczas prezentacji nie obyło się bez standardowego porównania w wybranych grach jak również oprogramowaniu (najczęściej w tym, w którym producent radzi sobie najlepiej). Porównania dokonano na tle m.in. Core i9-12900K, AMD Ryzen 9 5950X oraz Ryzen 7 5800X3D. Ogólnie rzecz biorąc procesory Intel Core 13. generacji mają zaoferować nawet do 24% wyższą wydajność w grach oraz do 34% lepsze osiągi w aplikacjach do pracy kreatywnej.

Sama wydajność jednowątkowa w przypadku procesorów Intel Raptor Lake ma być do 15% wyższa, z kolei w testach wielowątkowych mamy liczyć na lepsze o nawet 41% osiągi. Źródłem wzrostów jest nie tylko zwiększenie rdzeni E-Core (dotyczy wydajności wielowątkowej), ale także przeprojektowanego podsystemu pamięci cache, bardziej dopracowanego kontrolera pamięci oraz jeszcze wyższych zegarów (nawet 5,8 GHz dla Intel Core i9-13900K). Ciekawie prezentuje się także jeden ze slajdów producenta, w którym porównywana jest wydajność Intel Core i9-12900K z limitem mocy 241 W to Intel Core i9-13900K z różnymi limitami. Wygląda na to, że dzięki zwiększeniu liczby rdzeni E-Core oraz poprawkach w samej litografii Intel 7, nowy Core i9-13900K ma zaoferować podobną wydajność wielowątkową przy limicie 65 W w porównaniu do Core i9-12900K z limitem 241 W. Nie bardzo chcemy w to wierzyć, ale podczas testów z pewnością to sprawdzimy. Intel podkreśla również, że nowe układy Raptor Lake będą miały jeszcze większy potencjał do overclockingu. Dotyczy to jednak nie tylko samych CPU, co ogólnie możliwości platformy zbudowanej na bazie chipsetu Intel Z790. Ten ma zaoferować bezproblemowe OC pamięci RAM DDR5 to efektywnej częstotliwości przebijającej 10000 MHz.

Intel potwierdził również modyfikacje w warstwie software. System Intel Thread Director współpracujący z systemem Microsoft Windows 11 22H2 ma jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby poszczególnych typów rdzeni i lepiej radzić sobie z odpowiednim przerzuceniem mocy rdzeni P-Core oraz E-Core do odpowiednich typów zadań. Ponadto potwierdzono, że funkcja Intel Dynamic Tuning Technology zostanie wkrótce zaadaptowana do notebooków. Potwierdzono, że rodzina Intel Raptor Lake będzie się składać z segmentów podanych niżej. Sama sprzedaż odblokowanych układów Raptor Lake-S ruszy 20 października. Wówczas dostępne będą także płyty główne z chipsetem Intel Z790.

Intel Raptor Lake-S - desktopowe procesory o mocy 125 W, 65 W oraz 35 W

Intel Raptor Lake-HX - topowe procesory dla laptopów, będące układami Raptor Lake-S przerzuconymi do obudowy typu BGA

Intel Raptor Lake-H - wydajne procesory dla laptopów z TDP 45 W

Intel Raptor Lake-P - procesory dla smukłych ultrabooków i hybryd z TDP 15-28 W

Intel Raptor Lake-U - najbardziej energooszczędne procesory dla laptopów (także tych składanych) o mocy 9-15 W

Źródło: Intel, PurePC