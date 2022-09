Procesory Intel Core 13. generacji będą droższe od poprzedników. Znany sklep zdradza ceny układów Raptor Lake

Procesory AMD Ryzen 7000 potwierdziły już wysoką wydajność w naszych wczorajszych testach, ale trzeba przyznać, że wszyscy gracze mogli liczyć na nieco więcej. Modele Raphael nie zdeklasowały zeszłorocznych układów Intel Alder Lake, co oznacza, że debiutująca za chwilę generacja Raptor Lake ma szanse okazać się jedynym słusznym wyborem do gier. Wygląda jednak na to, że o niskich cenach tych jednostek możemy już zapomnieć...

Na oficjalną zapowiedź procesorów nie trzeba będzie długo czekać. Konferencja Intel Innovation odbędzie się jeszcze dziś i mamy nadzieję, że podczas jej trwania dowiemy się wszystkiego na temat Raptor Lake'ów.

Ciągle czekamy na oficjalną zapowiedź procesorów Intel Core 13. generacji, jednak amerykański sklep Newegg dodał już nadchodzące modele do swojej oferty. Co więcej, umieścił przy nich ceny, które wyglądają całkiem wiarygodnie. Zakładając, że nie ma tu mowy o żadnym placeholderze, czołowy układ Core i9-13900K ma kosztować 659,99 dolarów, natomiast wariant KF miałby być sprzedawany za 629,99 dolarów. Dalej mamy jednostki Core i7-13700K i i7-13700KF wycenione na odpowiednio 449,99 i 429,99 dolarów. Na koniec zostały nam modele Core i5-13600K i i5-13600KF kosztujące 329,99 i 309,99 dolarów.

Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Intel Core i7-13700K Intel Core i7-13700KF Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Rdzenie/wątki 8P+16E/32T 8P+8E/24T 6P+8E/20T Maks. zegar 5,8 GHz 5,4 GHz 5,1 GHz Cache L2+L3 32+36 MB 24+30 MB 20+24 MB TDP 125 W iGPU tak - tak - tak -

Podwyżki względem procesorów Intel Alder Lake są wyraźne. Oto różnica w cenach między obiema generacjami:



Core i9-1x900K: 590 USD → 660 USD (+70 USD)

Core i9-1x900KF: 565 USD → 630 USD (+65 USD)

Core i7-1x700K: 410 USD → 450 USD (+40 USD)

Core i7-1x700KF: 385 USD → 430 USD (+45 USD)

Core i5-1x600K: 290 USD → 330 USD (+40 USD)

Core i5-1x600KF: 265 USD → 310 USD (+45 USD)

Ciekawi tylko jesteśmy, jak to przełoży się na ceny w złotówkach. Jak na razie w sklepie X-Kom pojawiła się oferta jedynie za model Core i5-13600K, który został wyceniony na 1899 zł. Pozostałe modele pozostają jeszcze ukryte. Na szczęście na oficjalną procesorów zapowiedź nie trzeba będzie długo czekać. Konferencja Intel Innovation odbędzie się jeszcze dziś i mamy nadzieję, że podczas jej trwania dowiemy się wszystkiego na temat Raptor Lake'ów.

Źródło: VideoCardz, Newegg, X-Kom