Intel Core i5-13600K osiąga świetne rezultaty w Geekbench. Procesor zbliżył się do układu Ryzen 9 5950X w teście Multi-Core

Ostatnimi czasy do sieci wycieka coraz więcej wyników wydajności procesorów Intel Raptor Lake i nic wskazuje na to, by internetowi leaksterzy mieli się zatrzymać z publikacją kolejnych rezultatów. Tym razem na tapet bierzemy układ Intel Core i5-13600K, który został przetestowany w popularnym benchmarku Geekbench. Wyniki chipu były do przewidzenia - w tyle zostały nawet obecnie flagowe procesory. Nadchodzi wymarzony procesor dla graczy?

Bardzo ciekawie wypada porównanie z 16-rdzeniowym układem AMD Ryzen 9 5950X. Okazuje się, że nadchodzący chip Intela jest 20% szybszy w Single-Core i zaledwie 3% wolniejszy w Multi-Core.

Jak wiemy, Intel Core i5-13600K to 14-rdzeniowy układ z sześcioma jednostkami Performance i ośmioma Efficient wyprodukowany w litografii 10 nm (Intel 7). Chip został przetestowany w Geekbench w dwóch konfiguracjach - jedna z płytą główną ROG MAXIMUS Z690 EXTREME z pamięciami DDR5, druga z płytą ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E z modułami DDR4. Zgodnie z danymi zebranymi przez oprogramowanie, procesor działał z częstotliwością od 4,3 do 5,09 GHz (ASRock) lub od 5,05 do 5,1 GHz (ASUS).

Procesor Core i5-13600K osiągnął wynik 1980 i 2012 punktów w teście jednordzeniowym oraz 14425 i 16054 w teście wielordzeniowym. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko te lepsze rezultaty, oznaczałoby to, że Raptor Lake jest do 8% szybszy od poprzednika Core i5-12600K w teście jednego rdzenia i aż 38% szybszy w teście wielu rdzeni. Bardzo ciekawie wypada porównanie z 16-rdzeniowym układem AMD Ryzen 9 5950X. Okazuje się, że nadchodzący chip Intela jest 20% szybszy w Single-Core i zaledwie 3% wolniejszy w Multi-Core (16054 pkt vs 16506 pkt). Wygląda więc na to, że zapowiada się idealny i bardzo przyszłościowy wybór dla graczy i entuzjastów.

Źródło: VideoCardz, @BenchLeaks