Intel Core i3-13100F - znamy wydajność i specyfikację procesora. Nadchodzi najmocniejszy konsumencki 4-rdzeniowiec

Od jakiegoś czasu docierają do nas głosy, jakoby budżetowe układy Intel Core 13. generacji były już dobrze znane w Azji. Wygląda na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, bowiem mimo braku oficjalnej zapowiedzi chipów w sieci pojawiają się kolejne testy nadchodzących modeli. Tym razem przyszła kolej na Core i3-13100F, który zapowiada się na jedną z najciekawszych opcji dla oszczędnych. Jak ten układ wypada na tle hitowego i bardzo taniego Core i3-12100F?

Intel Core i3-13100F nie zaskakuje pod względem specyfikacji czy wydajności, jednak i tak w swojej półce nowej może stanowić najlepszą możliwą opcję (o ile tylko nie będzie zauważalnie droższy od poprzednika).

Pod względem specyfikacji moden ten nie jest do końca nowy. To nic innego, jak tylko nieco podkręcony chip i3-12100F. Na pokładzie mamy więc cztery rdzenie, osiem wątków i 12 MB pamięci cache, a całość pracuje z zegarami 3,4 GHz / 4,5 GHz (bazowo / Boost). To oznacza, że pod obciążeniem nowy model jest o 200 MHz szybszy od poprzednika. Niby niewiele, jednak w zupełności to wystarczy do zyskania miana nowego najmocniejszego 4-rdzeniowca na świecie. Jak pokazują wyniki z Cinebench R23, omawiany procesor w Single-Core jest szybszy od popularnego 6-rdzeniowego modelu Core i5-12400F. Dla porównania, niegdyś topowy Core i7-7700K (4R/8W) przegrywa tej kategorii aż o 41%.

Intel Core i3-13100F Intel Core i3-12100F Intel Core i5-12400F Rdzenie / wątki 4 / 8 4 / 8 6 / 12 Taktowanie bazowe / Boost 3,4 / 4,5 GHz 3,3 / 4,3 GHz 2,5 / 4,4 GHz Pamięć cache 12 MB 12 MB 18 MB iGPU brak Max TDP 89 W 89 W 117 W

Przewaga nad bezpośrednim poprzednikiem wynosi maksymalnie kilka procent, co widać także po wynikach w grach (testy przeprowadzono na platformie z 16 GB pamięci DDR4-3200 i grafiką GeForce GTX 1660 Super). Można więc powiedzieć, że Intel Core i3-13100F w niczym nie zaskakuje. Nie zmienia to jednak faktu, że w swojej półce nowej może stanowić najlepszą możliwą opcję (o ile tylko nie będzie zauważalnie droższy od poprzednika). Czekamy więc na premierę chipu, która powinna odbyć się podczas targów CES 2023 (5 - 8 stycznia).

