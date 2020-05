Intel Comet Lake-S - Nowe fabryczne chłodzenia procesora

Niedawna premiera procesorów Intel Comet Lake-S wzbudziła jak zwykle sporo emocji. Fani amerykańskiej firmy ucieszyli się z nowych zabawek, acz reszta konsumentów odebrała ją nieco bardziej sceptycznie. Jako minusy podaje się nową platformę, wysokie temperatury, ceny wyższe niż u AMD, czy wreszcie opisywane przez nas dzisiaj zamieszanie z modelami, które mają zarówno lutowane, jak i klejone odpromienniki ciepła. Innymi słowy kupując Intel Core i5-10400, możemy trafić na starszego Intel Core i7-8700 z nową podstawką... Niebiescy jednak po cichu odświeżyli również fabryczne układy chłodzenia. Mowa jednak raczej o drobnej ewolucji, aniżeli prawdziwej ewolucji i dogonieniu coolerów od AMD.

Zmiany poczynione w fabrycznych chłodzeniach od Intela są czysto kosmetyczne, nie będą one miały wpływu na wydajność czy kulturę pracy.

Z azjatyckiej części internetu napływają do nas informacje oraz zdjęcia fabrycznych układów chłodzenia dołączanych do procesorów Intel Comet Lake-S. Mowa o zablokowanych jednostkach z TDP w wysokości 35 lub 65 W. Skąd to całe zamieszanie? Cóż, Intel po wielu latach zdecydował się wreszcie na "modernizację" swoich coolerów. Aluminiowe radiatory nie są już srebrne, a zamiast tego doczekały się warstwy czarnej farby. Prócz tego przewód od wentylatora wyposażono w oplot, a sam wentylator montowany jest na chłodzeniu trzema grubszymi, zamiast czterech chudszych zaczepów. I... to niestety tyle z nowości.

Wentylator to nadal ta sama jednostka wyposażona w 7 łopatek, radiator nie uległ powiększeniu ani nie zmieniono jego ułożenia finów "na rozetę", a w środku znajdziemy ten sam miedziany rdzeń i tą samą fabrycznie nałożoną pastę termoprzewodzącą. Innymi słowy zmiany poczynione w fabrycznych chłodzeniach od Intela są czysto kosmetyczne i nie będą one miały raczej wpływu na wydajność czy kulturę pracy. A szkoda, bo konkurencyjne rozwiązania od AMD dla większości konsumentów są wystarczające i potrafią zaoferować nawet podświetlenie RGB LED.

Źródło: ChipHell, NguyencongPC