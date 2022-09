Intel ARC A770 w końcu z finalną datą premiery. Topowy układ graficzny Alchemist trafi na rynek w cenie od 329 dolarów

Wspominaliśmy w poprzednim materiale o profesjonalnych kartach graficznych Intel Data Center Flex 140 oraz Data Center Flex 170. Okazuje się jednak, że podczas pierwszego dnia konferencji Intel InnovatiON poświęcono chwilę na aktualizację statusu niektórych konsumenckich kart graficznych z serii ARC. CEO firmy Intel - Pat Gelsinger - ogłosił długo wyczekiwany termin debiutu flagowego modelu ARC A770, a także poznaliśmy jego oficjalną cenę sugerowaną.

Podczas wystąpienia Pat Gelsinger potwierdził informację o premierze sklepowej karty graficznej ARC A770, również w wersji referencyjnej (Limited Edition). Karta ma być dostępna w sprzedaży od 12 października w sugerowanej cenie rozpoczynającej się od 329 dolarów. Przy obecnych przelicznikach spodziewamy się, że w Polsce cena może sięgać okolic 2000 złotych. Karty w wersji Limited Edition obecnie są rozsyłane do recenzentów i tego samego dnia dowiemy się czy zaprezentowana cena topowego układu Alchemist jest adekwatna do jego możliwości.

Intel ARC A770 będzie oferowany z 8 lub 16 GB (Limited Edition wyłącznie z 16 GB pamięci) VRAM typu GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Karta wykorzystuje pełny rdzeń ACM-G10 z 32 blokami Xe, 32 jednostkami Ray Tracing oraz 4096 procesorami FP32. Do zasilania wymagane jest wpięcie jednej 6-pinowej i jednej 8-pinowej wtyczki zasilającej. Na śledziu znajdziemy tymczasem cztery wyjścia wideo, w tym jedno HDMI 2.1 oraz trzy porty DisplayPort 2.0. TDP karty wynosi 225 W. Jeszcze w tym tygodniu mamy otrzymać aktualizację dotyczącą karty ARC A750 - spodziewamy się, że debiut sklepowy tego modelu również odbędzie się 12 października. Co ciekawe w tym samym dniu debiutuje NVIDIA GeForce RTX 4090...

For anyone curious, we will have more details about the A750 later this week. Stay tuned to https://t.co/JzUa1yrDLp!!