InPost Pay - nowa usługa firmy rozwija się coraz bardziej. Dzięki niej zrobimy szybsze zakupy w internecie

Nie da się ukryć, że kwestie związane z transportem internetowych zamówień znacząco się poprawiły od czasu wprowadzenia paczkomatów przez firmę InPost. Poniekąd doświadczyliśmy wtedy małej rewolucji - wysłanie paczki stało się dużo tańsze i nareszcie nie trzeba było stać w kolejkach na Poczcie Polskiej, która czasy świetności ma już dawno za sobą (a prawdę mówiąc, to nigdy ich nie było). Firma stara się aktualnie rozwijać kolejną usługę - InPost Pay.

InPost Pay to stosunkowo nowa usługa dobrze znanej firmy, która ma jeszcze bardziej przyspieszyć internetowe zakupy. Coraz więcej polskich sklepów podjęło współpracę, a żeby zachęcić do skorzystania z usługi, firma wprowadziła konkurs.

InPost Pay nie jest odrębną formą płatności, jak mogłoby się początkowo wydawać. Tak naprawdę usługa ma na celu przyspieszenie realizacji zamówienia. Po pierwszej rejestracji w aplikacji mobilnej InPost, na stronach partnerów, których ostatnio nieco przybyło, możemy kliknąć przycisk Utwórz koszyk z InPost Pay. Dzięki temu dodany właśnie do koszyka produkt zostanie przeniesiony do wspomnianej aplikacji i od razu będziemy mogli wybrać paczkomat lub kuriera oraz formę płatności. Jest to spore ułatwienie, wszak robiąc zakupy w internecie, często jesteśmy zmuszeni, aby "przeklikać" proces rejestracji i dopiero wtedy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Dzięki usłudze InPost Pay mamy dostęp do koszyków i zamówień, więc po szybkim zakupie możemy od razu śledzić przesyłkę. Jako formę płatności mamy do wyboru Google Pay, Apple Pay, BLIK, a także karty VISA i Mastercard.

Sklepów, które umożliwiają zakupy z wprowadzaną usługę, jest (jak wspomniano) coraz więcej i można spośród nich wymienić choćby Komputronik, Ochnik, Gandalf, DeeZee, czy też oficjalny sklep firmy Out Of The Box. Na ten moment brakuje jeszcze wielu innych alternatywnych sklepów internetowych (szczególnie z elektroniką), natomiast InPost poinformował, że sytuacja bardzo dynamicznie się rozwija, więc poprawa tego aspektu jest kwestią czasu. Trzeba przyznać, że rozwiązanie jest całkiem wygodne i faktycznie pozwala na trochę szybsze zakupy w internecie. Obecnie trwa dość prosty konkurs, który opiera się na zakupach poprzez usługę InPost Pay - regulamin i zasady znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: InPost