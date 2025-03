Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Ultra i RTX 4090 iChill Frostbite Pro - pokazano karty z chłodzeniem cieczą

Inno3D to nieco mniej znany producent kart graficznych. Produkty firmy są jednak dobrej jakości, a w ofercie nie brakuje ciekawych modeli. Zaprezentowane zostały właśnie dwa kolejne. Zarówno GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Ultra, jak i GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Pro, wykorzystują system chłodzenia cieczą. Modele te powinny spodobać się osobom, które narzekają na rozmiary wyżej pozycjonowanych układów z rodziny Ada Lovelace.

Inno3D zaprezentowało dwie karty graficzne z serii iChill Frostbite. Oba układy posiadają fabrycznie zamontowany system chłodzenia cieczą i są dobrą propozycją do stosunkowo kompaktowych komputerów.

Wszystkie modele z oznaczeniem iChill Frostbite cechują się wysoką jakością wykonania. Podobnie jest w przypadku najnowszych przedstawicieli serii. GeForce RTX 4090 iChill Frotstbite Ultra cechuje się miedzianym coolerem pokrytym niklem. Wydajny system chłodzenia cieczą obejmuje całą kartę, włączając w to sam rdzeń, pamięć i komponenty zasilające. Według producenta zastosowane rozwiązanie cechuje się wyższą wydajnością niż standardowe bloki typu AIO. Tył karty wykonano z aluminium. Bazowe taktowanie rdzenia jest identyczne, jak w modelu referencyjnym i wynosi 2235 MHz. Taktowanie boost to z kolei 2595 MHz, czyli nieznacznie wyżej niż w przypadku referenta. GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Ultra to także wszystkie pozostałe zalety najpotężniejszego przedstawiciela linii Ada Lovelace, w tym 24 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o 384-bitową szynę oraz 16 384 rdzenie CUDA. TDP układu wynosi 500 W, ale można je podnieść do poziomu 600 W za pomocą odpowiedniej aplikacji. Zalecana moc zasilacza to 1000 W. Na karcie zainstalowano konfigurowalne podświetlenie RGB. Jej wymiary to 223 x 161 x 38 mm, a w obudowie zajmuje dwa sloty.

Inną zaprezentowaną propozycją jest GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Pro. Model ten, choć bazuje na podobnej płytce drukowanej, cechuje się prostszą konstrukcją i niezwykle kompaktowymi rozmiarami. Zajmuje bowiem zaledwie jeden slot w obudowie, co jest olbrzymią zaletą w porównaniu z masywnymi zazwyczaj kartami tego typu. Zewnętrzna część układu została wykonana z włókna węglowego. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, także tutaj mamy do czynienia z miedzianym coolerem pokrytym niklem. Wzmocnienia doczekał się także backplate karty, co ma zapobiegać niezamierzonym wygięciom konstrukcji. Od strony technicznej układ oferuje bazowe takowanie na poziomie 2235 MHz i taktowanie boost 2520 MHz, co jest wartością nieznacznie niższą od referencyjnego modelu. Zaletą karty może być także sporo mniejsze zapotrzebowanie na moc zasilacza. Producent zaleca w tym przypadku 850 W. Wymiary karty wynoszą 208 x 134 x 23 mm. Może to być ciekawa propozycja dla osób chcących złożyć bardziej kompaktowy zestaw komputerowy. Dostępność obu modeli na poszczególnych rynkach nie jest jeszcze znana. Producent nie podzielił się także na razie ich ceną.

Źródło: TechPowerUp, Inno3D