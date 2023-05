Inno3D GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060 - producent zaprezentował aż 11 kart graficznych z popularnych serii

Popularna i lubiana firma Inno3D wypuściła na rynek aż 11 niereferencyjnych kart graficznych GeForce RTX 4060 TI oraz GeForce RTX 4060. Można powiedzieć, że producent postarał się zapełnić każdą lukę ceną na rynku. Przedsiębiorstwo ma do zaoferowania akceleratory graficzne ze znanych serii: COMPACT, TWIN X2, X3 OC oraz ICHILL. Część z nich to warianty z fabrycznym OC, a pozostała część pracuje na domyślnych ustawieniach firmy NVIDIA.

Inno3D wypuściło układ GeForce RTX 4060 Ti z czterema wariantami radiatorów. TWIN X2 to konstrukcja oparta na dwóch wentylatorach 88 mm, trzech miedzianych rurkach cieplnych oraz miedzianej podstawie chłodzenia. Karta została zaprojektowana z myślą o pracy z płytami głównymi w formatach Micro-ATX oraz Mini-ITX, gdyż ta zajmuje dokładnie 2 sloty. W tej konstrukcji powstały dwa modele. Inno3D GeForce RTX 4060 Ti TWIN X2 oferuje standardowe parametry dla układu AD106. Natomiast Inno3D GeForce RTX 4060 Ti TWIN X2 OC to wersja z taktowaniem chipu na poziomie 2565 MHz, czyli o 30 MHz wyższym od standardu firmy NVIDIA. Następną wersją chłodzenia jest wariant X3 OC, który zbudowany został na podstawie na trzech wentylatorów 88 mm, miedzianej podstawie chłodzenia oraz trzech rurkach cieplnych. Całość radiatora została podzielona na trzy części, z czego najdłuższa jest poza PCB karty graficznej.

Inno3D GeForce RTX 4060 Ti TWIN X2 Inno3D GeForce RTX 4060 Ti TWIN X2 OC Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB X3 OC Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD106 AD106 AD106 AD106 AD106 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rozmiar rdzenia 190 mm² 190 mm² 190 mm² 190 mm² 190 mm² Tranzystory 23 mld 23 mld 23 mld 23 mld 23 mld Jednostki SP 4352 4352 4352 4352 4352 Jednostki TMU 136 136 136 136 136 Jednostki ROP 48 48 48 48 48 Jednostki RT 34 34 34 34 34 Jednostki Tensor 136 136 136 136 136 Taktowanie bazowe 2310 MHz 2310 MHz 2310 MHz 2310 MHz 2310 MHz Taktowanie boost 2535 MHz 2565 MHz 2565 MHz 2565 MHz 2595 MHz Taktowanie pamięci 18000 MHz 18000 MHz 18000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Typ pamięci VRAM GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Ilość pamięci VRAM 8 GB / 16 GB 8 GB / 16 GB 8 GB 16 GB 8 GB Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 Rekomendowana moc zasilacza PSU 550 W 550 W 550 W 550 W 550 W Wersje kolorystyczne Czarny Czarny i biały Czarny i biały Czarny Czarny i biały

Niestety Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC nie oferuje nam wyższego taktowania niż to dostępne w modelu niżej. Warto też zaznaczyć, że możemy zakupić również wersje z 16 GB-tową pamięcią VRAM każdej z wymienionych do teraz kart graficznych. Topowy Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB ICHILL X3 to model oferujący nam taktowanie procesora GPU na poziomie 2595 MHz, co stanowi 60 MHz więcej niż referencyjna karta graficzna od firmy NVIDIA. Konstrukcja chłodzenia wariantu ICHILL jest wzbogacona o dodatkową miedzianą rurkę cieplną, radiator zajmujący 3 sloty i podświetlenie RGB. Niestety producent nie wydał tego wariantu z 16 GB VRAM, jednak miejmy nadzieje, że taki model pojawi się w przyszłości. Zauważyć należy również, że Inno3D GeForce RTX 4060 Ti TWIN X2 oraz model Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 16GB X3 OC są w tym momencie dostępne jedynie w czarnoszarych barwach.

Inno3D GeForce RTX 4060 COMPACT Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 OC Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD107 AD107 AD107 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rozmiar rdzenia 146 mm² 146 mm² 146 mm² Tranzystory 18,9 mld 18,9 mld 18,9 mld Jednostki SP 3072 3072 3072 Jednostki TMU 96 96 96 Jednostki ROP 48 48 48 Jednostki RT 24 24 24 Jednostki Tensor 96 96 96 Taktowanie bazowe 1830 MHz 1830 MHz 1830 MHz Taktowanie boost 2460 MHz 2460 MHz 2490 MHz Taktowanie pamięci 17000 MHz 17000 MHz 17000 MHz Typ pamięci VRAM GDDR6 GDDR6 GDDR6 Ilość pamięci VRAM 8 GB 8 GB 8 GB Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 272 GB/s 272 GB/s 272 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 Rekomendowana moc zasilacza PSU 550 W 550 W 550 W Wersje kolorystyczne Czarny Czarny Czarny i biały

Inno3D GeForce RTX 4060 COMPACT to mała kompaktowa konstrukcja z jednym wentylatorem, zajmująca 2 sloty w obudowie PC. Za chłodzenie odpowiada względnie niewielki aluminiowy radiator i metalowy backplate. Natomiast Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 została oparta na tym samym rozwiązaniu chłodniczym co wyższe wydajnościowo modele. Karty z serii TWIN X2 oferują jedynie domyślne parametry, w tym wypadku dla układu AD107. Dopiero model Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 OC oferuje taktowanie wyższe o 30 MHz, które wynosi 2490 MHz. Dodatkowo tylko ten wariant jest dostępny w białym kolorze. Każdy z 11 wymienionych akceleratorów graficznych (wraz z białymi wersjami kolorystycznymi) posiada na panelu I/O trzy złącza DisplayPorty 1.4a oraz jedno wyjście HDMI 2.1a. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze cen produktów, ani ich dostępności na rynku europejskim.

