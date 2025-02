Indiana Jones and the Great Circle - gra MachineGames na nowym materiale. Bohaterowie i szczegóły rozgrywki

Słynny archeolog zdaje się powracać w całkiem niezłym momencie. Taka na przykład seria Tomb Raider znajduje się obecnie w lodówce, czekając na kolejną odsłonę, która nie wiadomo, kiedy się pojawi. Wygląda też na to, że ekipa z MachineGames celuje w trochę inny typ rozgrywki, niż wielu mogłoby się spodziewać. Dotychczasowe prezentacje wzbudzały bardzo różne odczucia, choć ogólny werdykt jest raczej pozytywny - na co wskazuje też nieco nowy gameplay.

Indiana Jones and the Great Circle otrzymał nowe fragmenty rozgrywki wraz z komentarzem omawiającym tak głównych bohaterów, jak i najistotniejsze aspekty związane z mechanikami gry.

MachineGames mają pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o zmagania z nazistami: odnowili serię Wolfenstein, a ich ostatnia porządna odsłona to The New Colossus (o tej najnowszej większość fanów serii chyba wolałaby zapomnieć). Szwedzcy deweloperzy zdecydowanie zmniejszą poziom brutalności, stawiając znacznie mocniej na wątki przygodowe. Już reakcje na pierwsze trailery były z tego względu różne - bo i ich jakość nie zawsze dowoziła - ale jak sprawdzał Damian w swojej relacji z Gamescomu, to może jeszcze wyjść na dobre. W każdym razie Indiana Jones powraca w nowej przygodzie, by przy wsparciu pewnej włoskiej reporterki i licznych sojuszników udaremnić plan niejakiego Emmericha Vossa, pragnącego dorwać pewne niebezpieczne relikwie. Poniżej dwie wersje wideo - z dubbingiem oraz oryginalnymi aktorami głosowymi, wśród których prym wiedzie Troy Baker wcielający się tytułowego bohatera:

Wiele wskazuje na to, że Indiana Jones and the Great Circle pozwoli nam przynajmniej w sporym stopniu poczuć się niczym legendarny archeolog. Twórcy obiecują bogaty świat do eksplorowania wraz z najeżonymi pułapkami, tajemniczymi lokacjami umiejscowionymi w różnych miejscach na świecie. Przemierzać będziemy je używając mniej i bardziej rozpoznawalnych przez fanów narzędzi oraz korzystając ze wskazówek czy to w dzienniku, czy na miejscach z zagadkami. Ale gra nie skończy się rzecz jasna na łamigłówkach. MachineGames obiecuje całkiem interesujący, bo nawiązujący do filmów z Harrisonem Fordem, system walki, który jeszcze będziemy odpowiednio rozbudowywać. Zmierzymy się z bogatą galerią przeciwników, nierzadko do pokonania na zupełnie odmienne sposoby, również nie bez znaczenia ma być konkretne środowisko. Indiana Jones and the Great Circle już teraz można zamówić w przedsprzedaży. Dostępne są zarówno fizyczne, jak i cyfrowe edycje gry na konsole Xbox Series X|S i na PC. Więcej informacji o różnych edycjach gry oraz wszystkich dodatkach przedpremierowych można znaleźć tutaj. Gra będzie dostępna na konsolach Xbox Series X|S, na PC i w usłudze Game Pass już 9 grudnia, a na konsolach PlayStation 5 wiosną 2025.

Źródło: Bethesda