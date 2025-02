IEEE 802.11bb - nowy globalny standard łączności bezprzewodowej, który wprowadza w życie technologię LiFi

Szeroko pojęta technologia cały czas się rozwija, choć czasami nie zauważamy tego od razu. Obecnie korzystanie z bezprzewodowej komunikacji za pomocą modułów Wi-Fi lub sieci 5G nie jest dla nas niczym nadzwyczajnym. Ich działanie opiera się jednak wyłącznie na falach radiowych o różnej częstotliwości. Dość ekscytującą wiadomością jest wprowadzenie nowego standardu łączności IEEE 802.11bb, który będzie funkcjonował przy pomocy technologii LiFi. Czym ona jest?

Raptem wczoraj (12.07.2023 r.) został wprowadzony całkiem nowy standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11bb. Zaraz obok Wi-Fi będzie on kolejnym rozwiązaniem, które ma nam zapewnić większą prywatność i dużo mniejsze opóźnienia. Technologia LiFi działa jednak na innych zasadach.

Za utworzenie technologii LiFi odpowiadają dwie firmy: pureLiFi (założona przez Haralda Haasa i dr Mostafę Afganiego w 2012 r.) oraz Fraunhofer HHI. Rozwiązanie to jest bardzo ciekawe, albowiem całkowicie odcina się od dotychczasowego sposobu funkcjonowania standardów łączności bezprzewodowej. Zamiast fal radiowych do przesyłu danych używane jest widmo światła. Dzięki temu cała komunikacja jest dużo bardziej precyzyjna, bezpieczna (ponieważ światło nie jest w stanie przeniknąć przez ściany, w przeciwieństwie do fal radiowych), a także zapewnia niskie opóźnienia w transmisji. Aby opracować i wdrożyć tę technologię potrzeba było aż 5 lat. Oficjalnie obie firmy ogłosiły jej globalną premierę dopiero wczoraj, czyli 12 lipca 2023 r.

Firma pureLiFi wprowadziła już na rynek antenę (Light Antenna ONE), która po zastosowaniu w konkretnym urządzeniu, umożliwi nam korzystanie z technologii LiFi tak samo, jak z Wi-Fi. Standard ten ma być niejako uzupełnieniem lub alternatywą dla Wi-Fi oraz 5G. Na ten moment antenę mogą zamówić producenci, aby umieścić ją w swoich sprzętach. Transmisja może osiągnąć wartość jednego gigabita, choć plany obejmują większe prędkości. Możliwości technologii są naprawdę bardzo szerokie, ponieważ można z niej skorzystać przy pomocy infrastruktury świetlnej. Poniżej przedstawiono krótkie wideo, które bardziej obrazuje, jak działa, oraz gdzie można wykorzystać LiFi.

Źródło: pureLiFi