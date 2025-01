Huawei FreeBuds SE 3 - bezprzewodowe słuchawki w stylu Apple AirPods. Dobry czas pracy, choć nie najlepsza funkcjonalność

Chińskie przedsiębiorstwo Huawei wprowadziło do sprzedaży w Polsce bezprzewodowe słuchawki FreeBuds SE 3. Spotkamy się z konstrukcją przypominającą AirPodsy od Apple, eleganckim wyglądem oraz dość długim czasem pracy z etui. Słuchawki pozwolą nam skorzystać z dotykowych gestów, natomiast obsługa kodeków audio kończy się na AAC, a przy tym brakuje funkcji ANC. Minusy spowodowane są niską ceną, choć nie do końca jest ona usprawiedliwieniem.

Huawei FreeBuds SE 3 to jeden z najnowszych modeli bezprzewodowych słuchawek od tego chińskiego producenta. Za niespełna 200 zł otrzymujemy elegancką konstrukcję oraz długi czas pracy z etui ładującym.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds SE 3 bez dwóch zdań można zaliczyć do grona budżetowych modeli. Na pokład każdej z nich trafił 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny, który będzie odpowiadał za jakość dźwięku. W kwestii łączności możemy liczyć na Bluetooth 5.4, z kolei obsługiwane kodeki to SBC i AAC - dla wielu użytkowników ta kwestia nie będzie dużą przeszkodą, choć w tym pułapie cenowym spotkamy się już z lepszym kodekiem LDAC. Minusem jest brak ANC, gdyż spora część bezpośredniej konkurencji oferuje tę funkcję.

Huawei FreeBuds SE 3 Przetwornik Dynamiczny, 10 mm Łączność Bluetooth 5.4 Kodeki audio SBC, AAC Złącza (etui) USB typu C Czujniki Czujnik Halla/czujnik dotykowy Technologia dźwięku Redukcja szumów podczas rozmowy/Multi-EQ Obsługa dotykowa Dwukrotne stuknięcie: Odtwarzanie/pauza muzyki, odbieranie/kończenie połączeń

Trzykrotne stuknięcie: Odtwarzanie następnego utworu Wersje kolorystyczne Beżowy, Czarny Norma odporności IP54 Akumulator Słuchawka: 41 mAh

Etui ładujące: 510 mAh Czas pracy 50% głośność/AAC/Muzyka: do 9 godzin (z etui do 42 godzin)

50% głośność/AAC/Połączenie głosowe: do 5 godzin (z etui do 24 godzin) Czas ładowania Ładowanie słuchawek z etui ładującym: ok. 60 minut Ładowanie pustego etui ładującego: ok. 110 minut Wymiary Słuchawki: 33,6 x 17,8 x 18,1 mm

Etui ładujące: 50,4 x 50,3 x 23,4 mm Waga Każda słuchawka: 3,8 g

Etui ładujące: 33 g Cena 199 zł

Huawei informuje, że po 10 minutach ładowania słuchawek w etui uzyskamy do 3 godzin pracy przy głośności ustawionej na 50% i użyciu kodeka AAC, z kolei pełne naładowanie w tym samym scenariuszu ma zapewnić do 9 godzin słuchania muzyki. Dołączając akumulator z etui, czas ten zwiększy się do 42 godzin. Słuchawki prezentują się całkiem dobrze, aczkolwiek na rynku można znaleźć lepsze modele, które w podobnej cenie oferują więcej. Jako przykład można podać słuchawki dokanałowe Redmi Buds 5 Pro (LDAC, ANC), które kupimy za ok. 230 zł. Jeżeli jednak jesteśmy zainteresowani nabyciem nowości od firmy Huawei, to znajdziemy ją np. w sklepie internetowym x-kom.

Źródło: Huawei