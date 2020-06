Hitman Absolution został udostępniony za darmo na GOG.com

Gracze pecetowi w ostatnich miesiącach są wręcz rozpieszczani darmowymi grami, głównie za sprawą regularnego rozdawnictwa w Epic Games Store, ale nie tylko, ponieważ podobne akcje jeszcze wcześniej pojawiały się i nadal pojawiają się w Humble Store czy GOG.com. Teraz właśnie na tej ostatniej platformie udostępniono za darmo kolejną grę z okazji kończącej się za kilka dni letniej wyprzedaży. Jaki tytuł można tym razem otrzymać bez wydawania choćby grosza? Mowa o Hitman Absolution, czyli piątej części przygód łysego Agenta 47, za którą odpowiadają duńskie studio IO Interactive i firma Square Enix. Możecie ją przypisać za darmo do swojego konta do 15 czerwca do godziny 15:00 czasu polskiego.

Hitman Absolution możecie dodać za darmo do swojego konta na platformie GOG.com do 15 czerwca do godziny 15:00. Przypominamy, że ciągle trwa letnia wyprzedaż w tymże sklepie.

Aby otrzymać bez opłat grę Hitman Absolution na PC, wystarczy zjechać w dół do odpowiedniego banera na stronie głównej (patrz załączony do newsa zrzut ekranu) i przypisać ją do konta. Ewentualnie można udać się do karty produktu i kliknąć na przycisk „Zdobądź za darmo”, ale i tak nastąpi przekierowanie na główną stronę sklepu GOG.com. Gra pojawi się niemal momentalnie na koncie. Hitman Absolution nie jest może najlepszą odsłoną serii o płatnym zabójcy z kodem kreskówkowym na potylicy, ale to wciąż solidna produkcja, która w 2012 roku zebrała oceny rzędu 79-83% w serwisie Metacritic (w zależności od wersji).

Udostępnienie omawianej gry za darmo może nie być przypadkowe, ponieważ wczorajszej nocy podczas prezentacji poświęconej PS5 studio IO Interactive zapowiedziało Hitmana 3, który zadebiutuje w styczniu 2021 roku. Przypominamy na marginesie, że obecnie trwa również promocja na Snake Pass, którego możecie jeszcze przez dwa dni zgarnąć za darmo na stronie Humble Bundle, oraz ARK: Survival Evolved i Samurai Shodown Neogeo Collection w Epic Games Store, które będą tam dostępne bez opłat do 18 czerwca do godziny 17:00 czasu polskiego.

Źródło: GOG.com