HiFive Pro P550 - Intel i SiFive połączyły siły wprowadzając na rynek nową platformę opartą o RISC-V i w litografii Intel 4

Zastanawialiście się co powstanie z tajemniczego projektu Intela i SiFive zapowiedzianego jeszcze w 2021 roku? Jak ułoży się romans Intela z technologią, opartą na architekturze RISC-V, która zyskuje coraz większą popularność? Teraz już to wiemy i jak to mówią, wyszło coś naprawdę interesującego. Jesteście ciekawi, w co uzbroił swoje nowe dziecko Intel i SiFive? Do czego ma służyć nowy układ Horse Creek, wytworzony w procesie Intel 4? Tego dowiecie się w dalszej części newsa.

HiFive Pro P550 zasili 4 rdzeniowy procesor RISC-V Horse Creek stworzony przez Intela i SiFive w procesie Intel 4. Premiera platformy premium zapowiedziana została na lato 2023 roku.

Czym zatem jest HiFive Pro P550? Będzie to platforma umieszczana w serwerach i komputerach PC dla programistów. Według Intela została opracowana w taki sposób, by móc dostarczać na rynek oprogramowanie klasy premium. Jej sercem jest procesor RISC-V Horse Creek wytworzony w procesie Intel 4 (7 nm). Osadzony został na płycie głównej w formacie microATX o rozmiarach 244 x 244 mm. Do dyspozycji użytkownika otrzymujemy zintegrowaną grafikę oraz interfejs OCP DC-SCM, który służy do zarządzania w środowisku chmury i serwerów. Na wyposażeniu znajdziemy również wlutowany RAM DDR5 o efektywnej prędkości do 5600 MHz i pojemności 16 GB. Do tego dochodzą dwa gniazda rozszerzeń PCIe 5.0 wraz z interfejsami monitorowania i debugowania. Linie PCIe zasilą również sześć złączy USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0.

Jak możecie zauważyć na powyższym zdjęciu do dyspozycji użytkownika oddana zostanie również karta sieciowa 10 GbE oraz dwa gniazda M.2 w standardzie E-key. Złącze 2230 ma zostać wykorzystane przez moduł Bluetooth, a dłuższe 2280 na szybki nośnik SSD. Wróćmy też na chwilę do samego SoC Horse Creek. Ten zaoferuje 128 KB pamięci podręcznej L2 na każdy z czterech rdzeni oraz 2 MB łącznej pamięci cache L3. Wspiera również zaawansowane 13 etapowe instrukcje RV64GBC ISA. Bez dwóch zdań będzie to perfekcyjna platforma z myślą o tworzeniu oprogramowania. Niestety nie znamy jeszcze ceny produktu, gdyż ta ma pojawić się wraz z oficjalną premierą latem tego roku. Jednak możemy się domyślać, że HiFive Pro P550 nie będzie tani — zwłaszcza gdy jest to półka premium Intela.

