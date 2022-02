GUNNIR Intel Iris Xe MAX Index V2 - chińska firma prezentuje autorską kartę graficzną, wykorzystującą architekturę Xe-LP

Intel Iris Xe MAX Graphics to była pierwsza od lat, dedykowana karta graficzna producenta. Oparta jest na pełnym rdzeniu DG1 oraz architekturze Xe-LP. Jej specyfikacja jest bardzo podobna do zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe Graphics, będącego częścią procesorów Tiger Lake-U/H35 oraz Alder Lake. W swojej dedykowanej wersji nie była jednak specjalnie popularna, zamykając się głównie na wybrane konstrukcje laptopów. Tymczasem chińska firma GUNNIR zaprezentowała autorską kartę graficzną, opartą na omawianym układzie graficznym. Sprawdzamy czym charakteryzuje się GUNNIR Intel Iris Xe MAX Index V2 i czy w ogóle warto rozważyć taki model w obecnej sytuacji na rynku kart graficznych.

Bez wątpienia GUNNIR Intel Iris Xe MAX Index V2 prezentuje się lepiej (pod względem wizualnym) w porównaniu do innego modelu tej samej marki - GUNNIR Iris Xe DG1. Otrzymujemy całkiem ładną w wyglądzie kartę w niewielkim rozmiarze, z pojedynczym wentylatorem oraz radiatorem wewnątrz. Na śledziu znajdziemy trzy porty wideo: HDMI, DisplayPort (nie wiemy w jakich wersjach) oraz DVI. Karta obsługuje magistralę PCIe 4.0 x4. Co ciekawe, w ofercie producenta pojawiła się także karta GUNNIR Intel Iris Xe Index V2 - ta, podobnie jak inne desktopowe warianty Intel Iris Xe, wykorzystuje obcięty rdzeń DG1 z 80 blokami wykonawczymi (EU). Jej design jest bardzo podobny do wersji MAX.

Karty wykorzystują układ Intela wyprodukowany w 10 nm litografii (10 nm SuperFin). Pełny rdzeń DG1 posiada 96 bloków EU oraz 768 procesorów strumieniowych. Taktowanie rdzenia w trybie bazowym wynosi 1200 MHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do 1650 MHz. Karta wykorzystuje również 4 GB własnej pamięci VRAM typu LPDDR4x o zegarze 4267 MHz. Przy 128-bitowej magistrali, przepustowość pamięci sięga 68 GB/s. Współczynnik Power Limit 1 sięga 25 W, z kolei krótkotrwały PL2 - 41 W. Mowa zatem o dość energooszczędnej karcie, która powinna sobie poradzić w mało wymagających grach. Karta GUNNIR Intel Iris Xe MAX Index V2 została wyceniona w Chinach na kwotę około 110 dolarów, podczas gdy obcięta wersja GUNNIR Intel Iris Xe Index V2 na około 101 dolarów.

