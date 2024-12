Grand Theft Auto: Vice City uruchomione na routerze z zewnętrzną kartą graficzną. Gra działa zaskakująco dobrze

Nie ma chyba gracza, który nie słyszałby o próbach uruchamiania gry Doom na nieprzeznaczonym do tego celu sprzęcie. W pełni trójwymiarowe gry z początku lat 2000. to jednak znacznie większe wyzwanie dla sprzętu. Na duże pochwały zasługuje pewien użytkownik, który uruchomił Grand Theft Auto: Vice City na routerze TP-Link. Nie obyło się, co prawda, bez zewnętrznej karty graficznej, ale produkcja Rockstar Games działała zaskakująco dobrze.

Dokonanie użytkownika Manawyrm, opublikowane na stronie KittenLabs, dowodzi, jak duży postęp dokonał się w wydajności sprzętu komputerowego na przestrzeni kolejnych lat. Gra GTA: Vice City wymagała w 2002 roku dosyć dobrego PC-ta. Teraz można w nią grać na smartfonach oraz, jak się okazuje, także na routerach. Do przedsięwzięcia wykorzystane zostało starsze urządzenie TP-Link TL-WDR4900, które zamiast powszechnie spotykanego w takim sprzęcie procesora MIPS lub ARM, wykorzystuje 32-bitowy CPU PowerPC. To sprawia, że router wykazuje możliwości niedostępne w przypadku innych modeli.

Dużym problemem okazało się podłączenie zewnętrznej karty graficznej. Manawyrm postanowił odciąć linie PCIe prowadzące od procesora do jednego z chipsetów Atheros i przekierować je do zewnętrznego slotu miniPCIe. W rezultacie otrzymano złącze PCIe 2.0, do którego można było podłączyć kartę graficzną. Docelowo użytkownik zdecydował się na system operacyjny Debian Linux, ale niemożliwe okazało się wykorzystanie karty graficznej AMD Radeon RX 570 z uwagi na brak odpowiedniej współpracy pomiędzy GPU, nowymi sterownikami AMD oraz 32-bitowym systemem. Kolejna próba z kartą AMD Radeon HD 7470 i starszymi sterownikami była już udana.

Nie ma oficjalnej wersji GTA: Vice City, która byłaby dedykowana systemowi Linux. Dlatego Manawyrm wykorzystał reVC. Jest to społecznościowa wersja gry opracowana w wyniku inżynierii wstecznej. Kod źródłowy jest dostępny publicznie, zatem możliwe było skompilowanie go pod kątem routera. Niestety okazało się, że gra działa niewłaściwie. Dopiero po kilku miesiącach udało się uzyskać konkretny postęp, dzięki reVC przeznaczonym na konsolę Wii U. Wyeliminowanie pozostałych błędów graficznych było możliwe po zaktualizowaniu bibliotek Mesa 3D. Jak pokazuje materiał filmowy, uzyskano w ten sposób w pełni grywalne i w zasadzie pozbawione błędów GTA: Vice City. Oczywiście obraz nie jest na routerze idealnie płynny. Zdarzają się poważne spadki FPS-ów, ale mimo to da się z powodzeniem grać.

