Google Vids - nowa usługa w pakiecie Google Workspace, która pozwoli na proste tworzenie prezentacji wideo

Na wydarzeniu Google Cloud Next '24 firma Alphabet zapowiedziała sporo nowości. Jedną z nich jest nowe narzędzie, które dołączy do pakietu aplikacji Google Workspace, a więc do Dokumentów, Dysku, czy też usługi Meet — jest nim tytułowe Google Vids. Rozwiązanie umożliwi nam tworzenie prostych materiałów wideo za pośrednictwem kreatora, przy których pomoże nam model sztucznej inteligencji Gemini. W całym projekcie łatwo zmienimy poszczególne elementy.

Google Workspace wzbogaci się wkrótce o nową usługę, jaką będzie Google Vids. Narzędzie to pozwoli nam stworzyć krótkie wideo w formie prezentacji z zasobów, które mogą pochodzić z innych aplikacji, takich jak Dysk Google.

Google Vids nie jest żadnym rewolucyjnym rozwiązaniem. Nowość ma służyć do łatwiejszego tworzenia multimedialnych prezentacji w firmach, ponieważ cały proces jest tu ograniczony do absolutnego minimum. Wybieramy bowiem odpowiednie zasoby (zdjęcia, nagrania dźwiękowe itd.), styl wizualny, a także określamy treść całego materiału, a reszta zostanie zrobiona za nas. Oczywiście wszystkie brakujące materiały mogą zostać pobrane z dostępnej bazy Google, więc otrzymamy wstępny szkic z obrazami, muzyką i krótkimi filmami. Powstałe w ten sposób wideo będzie przypominać swoją formą prezentację stworzoną w programie Microsoft PowerPoint, w której każdy element możemy zmienić na osi czasu.

Możemy się zdecydować na użycie swojego głosu w projekcie lub też skorzystanie z gotowego rozwiązania, czyli dostępnych głosów, którymi odczytywany będzie cały tekst. Rzecz jasna wszystko może za nas wykonać model AI od Google, czyli Gemini - w tym wypadku możemy się posługiwać poleceniami tekstowymi. Usługa może stworzyć obrazy i cały scenariusz, więc będzie pełnić rolę wirtualnego asystenta przy produkcji. Projekt możemy udostępnić dla innych osób, które nie tylko będą miały do niego wgląd, ale też będą w stanie go komentować. Usługa Google Vids będzie dostępna w programie Workspace Labs już w czerwcu 2024 roku.

Źródło: Google