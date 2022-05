Google Street View kończy 15 lat. Z tej okazji firma udostępnia możliwość odbycia wirtualnej podróży w czasie

Usługa Street View od Google zadebiutowała 15 lat wstecz. Pomysł budowy 360-stopniowego odpowiednika mapy całego świata zrodził się w głowie współzałożyciela Google – Larry’ego Page’a. Dziś Street View to integralna część Map Google, które stanowią jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi w swojej kategorii. Czym jest tytułowa usługa, nie trzeba tłumaczyć chyba nikomu. Serwis może się dziś pochwalić przeszło 220 miliardami zdjęć sferycznych, które zarejestrowano w ponad 100 krajach. Do czego przydaje się Street View? Możemy za jego pomocą podejrzeć szczegóły drogi do miejsca, do którego chcemy się udać, ale istnieje też możliwość „zwiedzania” regionów, do których mamy utrudniony dostęp. Z okazji „świętowania” 15-lecia Google udostępnił interesującą opcję oraz zapowiedział debiut nowej kamery rejestrującej obraz na potrzeby Street View.

Czas płynie szybko, a Google Street View kończy się 15 lat. Google postanowiło uczcić piętnastolecie, wdrażając do usługi kilka użytecznych nowości. To jednak nie wszystko.

Google Street View pozwala nam zwiedzać odległe pustynie, zasypane śniegiem wzgórza, a także zabytki znajdujące się na drugim końcu świata. W celu rejestrowania wszystkich dróg i obiektów, specjalne auta Google przemierzają dziesiątki krajów. Każdy pojazd ma zamontowany specjalny system aparatów umożliwiający zapisywanie zdjęć 360. Gigant z Mountain View uznał jednak, że pora na zmiany i zapowiedział debiut nowych kamer. Urządzenia ważące mniej niż 6,8 kg, są proste w konfiguracji i w użytkowaniu, a co ważne – można zamontować je do dowolnego auta wyposażonego w bagażnik na dachu. Taka elastyczność zwiększy swobodę zapisu zdjęć sferycznych.

Druga nowość dotyczy aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS. Otóż od dziś można już swobodnie przełączać się pomiędzy aktualnymi zdjęciami wybranych lokalizacji, a ich wersją z przeszłości. Niektóre obiekty pozwalają cofnąć się do 2007 roku, np. statek w Hudson Yards w Nowym Jorku. Osobiście cieszy mnie to, że usługa Street View przetrwała próbę czasu, co w świecie Google nie jest taką oczywistą sprawą. Wiele świetnych rozwiązań zostało „uśmierconych”. To dobry moment, aby obejrzeć krótki materiał Google promujący Street View.

Źródło: Google