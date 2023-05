Google pod koniec roku zacznie usuwać nieaktywne konta, a wraz z nimi dane na Dysku i materiały wideo na YouTube

W poście o aktualizacji zasad dotyczących nieaktywnych kont opublikowanym w tym tygodniu, Google napisało, że jeśli konto nie było używane przez dłuższy czas, to jest bardziej narażone na włamania. Wynika to z faktu, że często bazują one na starych lub wielokrotnie używanych hasłach, które to mogły być częścią wycieków danych. Często konta takie nie mają też skonfigurowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego. Dlatego też Google pod koniec tego roku podejmie co do nich konkretne kroki.

Jeśli posiadasz konto Google, na które nie logowałeś się przez dłuższy czas, to jeśli w grudniu tego roku czas ów wyniesie 2 lata, to konto takie zostanie trwale usunięte. Firma ostrzega, że zniknie nie tylko nasze konto Gmail, ale także pozostała zawartość Google Workspace, a więc Dokumenty, Google Dysk, Kalendarz, Zdjęcia oraz nasz YouTube. Nowa polityka będzie miała wpływ wyłącznie na konta indywidualne. Opłacane konta firmowe są w tej kwestii bezpieczne.

Jakie dokładnie konta będą kasowane? Te nieaktywne. W rozumieniu Google oznacza to takie, które nie wysyłają wiadomości e-mail, nie korzystają z Dysku Google, nie oglądają filmów na YouTube oraz nie pobierają aplikacji ze Sklepu Play. W grę wchodzi też używanie wyszukiwarki i logowanie się kontem Google w usługach firm trzecich. W wielkim skrócie - trzeba się bardzo postarać, aby takie konto zostało usunięte. Nie ma się też co przesadnie martwić o nasze konta także dlatego, iż Google rozpoczęło już wysyłanie e-maili z ostrzeżeniami o nadchodzących "porządkach". Maile są rozsyłane także na adresy połączone (te do odzyskiwania hasła).

Źródło: Google