God of War Ragnarök otrzymuje wyczekiwaną łatkę dodającą polską ścieżkę dźwiękową

God of War Ragnarök to bez wątpienia jedna z największych growych premier tego roku. Po świetnie przyjętym reboocie z 2018 roku oczekiwania graczy były bardzo wysokie, ale jak wykazała nasza recenzja, dzieło Santa Monica Studio to bez wątpienia epicki tytuł. Szkoda jednak, że w wyniku błędu rodzimi gracze dysponujący fizyczną kopią gry nie mogli cieszyć się polską ścieżką dźwiękową. Na szczęście problem ten został już rozwiązany.

Posiadacze gry w wersji na PS5 mogą już pobierać patcha 2.01. Szkoda tylko, osoby grające na PS4 ciągle muszą czekać na wydanie patcha. Na tę konsolę przeznaczona jest aktualizacja 2.02 i ma ona zostać wydana już wkrótce.

Przypomnijmy: 9 listopada, w dniu premiery God of War Ragnarök okazało się, że wydania pudełkowe zakupione m.in. w popularnych sklepach czy marketach pozbawione są polskiego dubbingu. Najprawdopodobniej doszło do pomyłki w dystrybucji konkretnych płyt na poszczególne rynki. Zamiast hype'u mieliśmy więc niemałą aferę na naszym podwórku, zwłaszcza, że polska ścieżka dźwiękowa uchodzi za bardzo udaną, a wielu graczy nie wyobraża sobie słuchania głosów w obcym języku. Dobrze więc, że PlayStation Polska w miarę szybko opanowało sytuację. Dziś rano pojawił się oficjalny komunikat mówiący nam, że posiadacze wersji na PS5 mogą już pobierać patcha 2.01 dodający pełną polską lokalizację.

Łatka waży ok. 1,3 GB, więc jej pobranie nie powinno być problemem. Szkoda tylko, osoby grające na PS4 ciągle muszą czekać na wydanie patcha. Na tę konsolę przeznaczona jest aktualizacja o oznaczeniu 2.02 i ma ona zostać wydana już wkrótce. Liczymy więc, że jej dostępność dla graczy to tylko kwestia kilku godzin. Nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję, że podobna sytuacja nie przydarzy się w przyszłości.

Źródło: PlayStation Polska