Główne amerykańskie linie lotnicze ostrzegają, że 5G może uziemić niektóre samoloty i doprowadzić do chaosu

Amerykańscy operatorzy telekomunikacyjni AT&T i Verizon mieli uruchomić usługę sieci 5G w paśmie C już pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jednak izba branżowa Airlines for America – reprezentująca American Airlines, FedEx i innych przewoźników – zwróciła się do Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission – FCC) o wstrzymanie wdrożenia 5G wokół dużej liczby lotnisk. Branża ostrzegła regulatora rynku telekomunikacyjnego, że w przeciwnym razie może dojść do zakłócenia tysięcy lotów dziennie. Uruchomienie pasma C wstrzymano więc do 5 stycznia, a po kolejnych rozmowach, przełożono je o kolejne dwa tygodnie. Aktywacja pasma C wystartuje więc ostatecznie jutro, ale główne amerykańskie linie lotnicze wciąż przestrzegają, że wywoła to wielki chaos komunikacyjny.

Główne amerykańskie linie lotnicze ostrzegają, że 5G, a dokładniej tzw. pasmo C może uziemić niektóre samoloty i doprowadzić do chaosu.

Dyrektorzy generalni linii lotniczych takich jak American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines czy Southwest Airlines w liście do dyrektora Krajowej Rady Gospodarczej Białego Domu, sekretarza ds. transportu i przewodniczącej Federalnej Komisji Łączności ostrzegają, że w związku z uruchomieniem sieci 5G w paśmie C, będą zmuszeni odwołać ponad 1100 lotów krajowych, co dotknie łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów. Pracownicy linii lotniczych chcą tym samym uniknąć możliwości wystąpienia zakłóceń w pracy pokładowych systemów lotniczych, które - ich zdaniem - mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla podróżujących.

Problemy miałyby powodować m.in. złe odczyty z wysokościomierzy (zwłaszcza gdy lądowanie odbywa się przy ograniczonej widoczności), jako że radiowysokościomierze pracują w zbliżonym do sieci 5G w paśmie C zakresie fal (4,2 - 4,4 GHz vs. 3,7 GHz). List do amerykańskich przedstawicieli rządu podpisały także firmy kurierskie takie jak UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways i FedEx Express podkreślając, że odwołanie tak dużej liczby lotów sparaliżuje handel na terenie całego kraju. Firmy AT&T oraz Verizon do tej pory uparcie broniły swojego stanowiska, zgodnie z którym pasmo C 5G jest w pełni bezpieczne, a wprowadzenie go w 40 innych krajach nie spowodowało dotąd zakłóceń w obrębie lotnictwa.

Źródło: Reuters