Karty graficzne GIGBAYTE Intel ARC A380 i ARC A310 - tajwański producent rozpoczyna współpracę z Intelem

Minęło już kilka miesięcy od wprowadzenia pierwszych kart graficznych Intel ARC do sprzedaży, jednak na chwilę obecną na partnerstwo z Intelem zdecydowały się wyłącznie firmy ASRock, GUNNIR oraz Acer. Wygląda na to, że do tej gromadki lada moment trafi również tajwański GIGABYTE, a więc jeden z największych producentów autorskich kart graficznych, współpracujący zarówno z NVIDIĄ jak również AMD. W jednym z rosyjskich sklepów pojawiły się bowiem trzy modele niereferencyjne. O dziwo sam GIGABYTE na chwilę obecną nigdzie oficjalnie nie wspomina o kartach z układami Intela.

Wygląda na to, że GIGABYTE rozpoczyna współpracę z Intelem w temacie kart graficznych. W sieci pojawiły się informacje o trzech niereferencyjnych konstrukcjach: GIGABYTE Intel ARC A380 GAMING OC, GIGABYTE Intel ARC A380 Windforce OC oraz GIGABYTE Intel ARC A310 Windforce.

Według informacji z rosyjskiego sklepu DNS (za VideoCardz), GIGABYTE wprowadzi do sprzedaży (przynajmniej z początku) trzy autorskie karty graficzne: GIGABYTE Intel ARC A380 GAMING OC, GIGABYTE Intel ARC A380 Windforce OC oraz GIGABYTE Intel ARC A310 Windforce. Dwie pierwsze karty otrzymają dodatkową, 6-pinową wtyczkę zasilającą, podczas gdy trzeci z wymienionych modeli obejdzie się bez dodatkowych wtyczek. Model GAMING OC ma zaoferować stosunkowo proste chłodzenie z jednym ciepłowodem i radiatorem, ale za to z trzema wentylatorami, podczas gdy Windforce (OC) otrzyma już tylko dwa wentylatory.

Jeśli chodzi o ceny, to najsłabszy model GIGABYTE Intel ARC A310 Windforce wyceniono na równowartość 170 dolarów, GIGABYTE Intel ARC A380 Windforce OC na 216 dolarów, z kolei bardziej rozbudowany GIGABYTE Intel ARC A380 GAMING OC na kwotę 231 dolarów (w przeliczeniu z rubli oczywiście). Sam producent jeszcze oficjalnie nic nie potwierdził na temat kart, ale wygląda na to, że większa dostępność kart graficznych jest kwestią czasu.

Źródło: VideoCardz