Gemini 1.5 Flash - nowa wersja chatbota dostępna za darmo. Google walczy z halucynacjami i zwiększa możliwości usługi

Walka o dominującą pozycję w świecie sztucznej inteligencji wciąż trwa i choć nadal na prowadzeniu jest firma OpenAI ze swoją usługą ChatGPT, to inne przedsiębiorstwa nie mają zamiaru się poddawać. Google właśnie wprowadziło usprawnienia do swojego chatbota Gemini, z których skorzystają wszyscy użytkownicy. Odpowiedzi będą teraz szybsze i dokładniejsze, ponieważ skupiono się rozwiązaniu problemu halucynacji, czyli przedstawianiu informacji fałszywych jako prawdziwe.

Google nie ustaje w wysiłkach, aby ulepszać działanie swojej flagowej usługi o nazwie Gemini. Nowa aktualizacja wprowadza model Gemini 1.5 Flash, który ma zapewnić szybsze działanie i bardziej wiarygodne odpowiedzi.

Główną nowością, jaka zawitała do chatbota Gemini, jest poprawa szybkości działania, a także lepsza jakość generowanych odpowiedzi. Google zapewnia, że nowy model AI jest inteligentniejszy, co przekłada się również na lepszą analizę obrazów. Okno kontekstowe zostało czterokrotnie zwiększone (z 8 do 32 tys. tokenów), więc możemy zadawać dokładniejsze pytania i prowadzić dłuższe konwersacje. Niebawem będzie dostępne wysyłanie plików do chatbota bezpośrednio z Dysku Google lub naszego urządzenia, co do tej pory było zarezerwowane dla płatnego Gemini Advanced. Otrzymamy także możliwość analizy danych z plików, a także generowania na tej podstawie wykresów i grafik.

Google skupiło się także na eliminacji problemu, jakim są halucynacje. Teraz przy wygenerowanej odpowiedzi zobaczymy linki do stron, które mają związek z tematem (w niektórych krajach możliwe jest również uzyskanie dodatkowych informacji od razu po kliknięciu dedykowanego przycisku). Chatbot będzie także przeszukiwał internet, aby upewnić się, że wygenerowana przez niego odpowiedź jest prawidłowa. Rozmowa z nim będzie też możliwa w języku polskim bezpośrednio przez aplikację Wiadomości na Androidzie. W nadchodzących tygodniach do usługi otrzymają dostęp nastolatkowie (w Polsce konto Google można mieć od 16 roku życia). Chatbot ma być dla nich pomocą w zrozumieniu zagadnień, które są poruszane na wielu przedmiotach w szkole. Wcześniej zaś otrzymają instrukcje, które pomogą im poznać możliwości usługi.

Źródło: Google