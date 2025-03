GeIL zapowiada pamięci RAM DDR5 10200 MT/s z aktywnym chłodzeniem. Do sprzedaży trafią też moduły DDR5 9000 MT/s

Od premiery pierwszych szybkich modułów pamięci RAM DDR5 wielu zastanawiało się, kiedy nastąpi moment przekroczenia magicznej bariery 10 000 transferów na sekundę. Choć overclockerzy byli w stanie zbliżyć się do tego wyniku, to jednak oczekiwano bardziej stabilnych i komercyjnie dostępnych rozwiązań. Teraz jednak GeIL, we współpracy z firmą ASUS, stworzył aktywnie chłodzone i piekielnie szybkie moduły pamięci RAM DDR5 o prędkości 10200 MT/s, które zaprezentuje na targach Computex 2024 w Tajpej.

Nowe moduły pamięci RAM DDR5 od GeIL będą sygnowane marką ASUS TUF Gaming Alliance. Najszybsze pamięci ukażą się na targach Computex 2024 w Tajpej i zaoferują bardzo szybkie transfery o prędkości 10200 MT/s. Choć nie znamy jeszcze dokładnych opóźnień i napięć dla tych modułów, wiemy, że będą one potrzebowały aktywnego chłodzenia kości pamięci. Produkty będą zatem wyposażone w dwa małe wentylatory RGB umieszczone na rogach radiatorów.

GeIL poinformował również, że do sprzedaży trafią pasywnie chłodzone moduły o prędkości 9000 MT/s i opóźnieniach CL40-54-54-112. Pamięci te mają działać na napięciu 1,45 V i oferują pojemność 32 GB (2x 16 GB). Producent dedykuje je dla jednostek APU AMD Ryzen z serii 8000, gdzie przy wykorzystaniu np. płyty głównej ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE da się uzyskać synchroniczne taktowanie kontrolera pamięci z modułami RAM. Producent wspomina również, że rozszerzy w niedalekiej przyszłości ofertę o pamięci RAM CAMM2 i LPCAMM2.

