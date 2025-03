GALAX GeForce RTX 5090 D HOF XOC - karta graficzna, która pobiła rekord świata w 3DMark, została wyposażona w dwa złącza 12V-2x6

GALAX GeForce RTX 5090 D Hall of Frame Extreme OC to następca najwyżej pozycjonowanego modelu z rodziny Ada Lovelace od chińskiego producenta. Podobnie jak w poprzednich generacjach, możemy liczyć na absolutną topową wydajność i jakość wykonania ze wszystkich niereferencyjnych modeli kart graficznych, w tym również na dwa złącza zasilania 12V-2x6, które w połączeniu z ciekłym azotem lub helem pozwoliły pobić rekord świata w 3DMark.

GALAX GeForce RTX 5090 D HOF XOC to karta graficzna z cenionej serii Hall of Frame, wzbogacona o dopisek Extreme OC, który pozwala wycisnąć ostatnie skoki z GPU NVIDIA GB202 i pamięci VRAM GDDR7. Choć model ten jeszcze nie trafił do sprzedaży, już zdążył pobić rekord świata w 3DMark, ale należy zaznaczyć, że osiągnięcie to miało miejsce przy użyciu ciekłego azotu lub helu, co potwierdza charakterystyczny "kubek" na karcie graficznej. Rekord ustanowił zespół Overclocked Gaming Systems, uzyskując 17169 punktów oraz taktowanie GPU na poziomie 3277 MHz przy temperaturze -31 stopni.

Choć osiągnięcie to jest niewątpliwie imponujące, nie to przykuwa najbardziej uwagę. Omawiana karta graficzna korzysta z dwóch złącz 12V-2x6, co pozwala jej na dostarczenie większej mocy. W praktyce oznacza to wyższe poziomy TGP, wykraczające poza limit 575 W (600 W po OC) ustalony przez NVIDIA. Nie wiemy jednak, czy karta rzeczywiście będzie miała wyższe TGP, gdyż GALAX, chcąc wprowadzić taki model, będzie musiał uzyskać akceptację ze strony NVIDIA. Dopiero po niej odpowiednie kody źródłowe do oprogramowania BIOS będą dostarczane firmie. Na chwilę obecną nie mamy również pewności, czy karta w takiej formie trafi do sprzedaży, gdyż jest to najprawdopodobniej sampel inżynieryjny, choć jej poprzednik, GALAX GeForce RTX 4090 Hall of Fame, również posiadał dwa złącza 16-pin.

Źródło: VideoCardz, GALAX OC LAB, 3DMark