Funkcjonalne i estetyczne stanowisko komputerowe dla gracza – zbuduj je z marką Glorious [Konkurs]

Jeśli ktoś powiedziałby mi jeszcze dziesięć lat temu, co też będzie się wyprawiało w kategorii peryferiów dla gracza w 2022 roku, to najprędzej popukałabym się w czoło. No bo po co ktoś chciałby wybierać pomiędzy kilkunastoma rodzajami klawiaturowych przełączników, przewodami w przeróżnych oplotach czy wreszcie decydować się na wynalazek taki jak mouse bungee? Okazuje się jednak, że gracze z roku na rok stają się coraz bardziej wymagający, co stanowi przysłowiową wodę na młyn producentów. Mogą się oni mianowicie wykazać, dostarczając peryferiów wszelkich wymiarów, kolorów oraz specyfikacji, tak że nawet najbardziej wybredny gracz znajdzie coś dla siebie.

Autorzy: Ewelina Stój

Jednym z producentów, który może pochwalić się takim zróżnicowanym gamingowym portfolio, jest amerykańska marka Glorious, którą jeszcze do niedawna znaliśmy jako Glorious PC Gaming Race. Firma weszła na rynek w 2014 roku, będąc złożoną z graczy, którzy oczekiwali od gamingowego sprzętu znacznie więcej, niż do tej pory oferowali mainstreamowi producenci. W Polsce marka zaczęła zdobywać fanów dopiero przed kilkoma laty. Popularność w kraju nad Wisłą przyniosła jej przede wszystkim seria myszek Model O i Model D, których to rozwiązania wkrótce zaczęli kopiować inni producenci. Dziś, wielu wymagających graczy wyczekuje na każdą nowość zapowiedzianą przez zespół Glorious. W niniejszym materiale przyjrzymy się dwóm takim świeżynkom - myszy Glorious Model I oraz klawiaturze Glorious GMMK 2.

Nowa, energomiczna mysz, wygodna i cicha klawiatura, spora podkładka oraz funkcjonalne mouse bungee - taki oto zestaw od Glorious prezentujemy w niniejszym materiale. Najważniejsze jednak, że jedno z Was wygra go w konkursie, który przygotował sklep internetowy Hard-Pc.

Szanujący się zestaw złożony z gamingowej klawiatury i myszy warto jednak wzbogacić solidnej jakości podkładką oraz akcesorium jakim jest mouse bungee, stąd i tych rozwiązań nie braknie w niniejszej publikacji. Co prawda gryzoń Glorious Model I posiada bardzo zwiewny przewód w oplocie typu Ascended, ale bungee da nam dodatkową pewność, że ruchy myszy nie będą niczym skrępowane. Poza tym, wraz ze sklepem internetowym Hard-Pc (który to dostarczył sprzęt do artykułu) zdecydowaliśmy, że jeden z Czytelników PurePC otrzyma niniejszy zestaw zupełnie za darmo, stąd musi być on możliwie doposażony. O tym jak wygrać prezentowany zestaw doczytacie na ostatniej stronie, a teraz zapraszam już na materiał, który zapozna Was z kluczowymi funkcjami i specyfikacją urządzeń Glorious Model I, Glorious GMMK 2 Compact, Glorious Mouse Bungee oraz Glorious Mousepad XXL.