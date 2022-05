Foxconn prognozuje ustabilizowanie łańcucha dostaw w drugiej połowie 2022 roku. Skąd ta zmiana?

Mamy dla Was świetne informacje prosto z Chin, którymi podzielił się prezes Foxconnu – Liu Young. Na dorocznym zgromadzeniu udziałowców przekazano, iż firma spodziewa się ustabilizowania łańcucha dostaw już w drugiej połowie 2022 roku. W dużej mierze będzie to możliwe dzięki zmianie polityki względem COVID-19 w Szanghaju. To dobra wiadomość nie tylko dla firm, takich jak Apple, ale także dla rynku motoryzacyjnego. Nie oznacza to jednak samych pozytywnych wieści. Foxconn doskonale zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że przychody (w bieżącym kwartale) z działalności związanej z produkcją elektroniki będą najpewniej niższe, niż zakładano. Firma realnie ocenia aktualne warunki rynkowe.

Foxconn patrzy z optymizmem na poprawę stabilności łańcucha dostaw, która ma nastąpić w drugiej połowie 2022 roku. Można to zawdzięczać istotnej zmianie blokad związanych z COVID-19 w Szanghaju.

Podczas oficjalnego, corocznego zgromadzenia udziałowców Foxconn, Young Liu przekazał informacje o zbliżającej się poprawie stabilności na linii łańcucha dostaw. Co ważne, prezes koncernu nie mówił o odległej przyszłości, lecz o drugiej połowie 2022 roku. Skąd tak pozytywne prognozy? Otóż władze Szanghaju zdecydowały o możliwości powrotu do pracy wszystkich mieszkańcom obszarów „niskiego ryzyka”. Oczywiście mówimy tutaj o częściowym poluzowaniu restrykcyjnej polityki wobec pandemii COVID-19. Mimo to firma zdaje sobie sprawę z tego, że przychody z produkcji elektroniki w Q2 2022 będą niższe, niż zakładano. Co za tym przemawia?

To wina między innymi rosnącej inflacji, trwających problemów z łańcuchem dostaw, spadku popytu oraz blokad związanych z COVID-19. Foxconn zamierza ukierunkować swoje działania w stronę rynku pojazdów elektrycznych. Mało tego, chce przejąć aż 5 % segmentu. Zmiany, o których mówiono na zebraniu, mogą okazać się pozytywne również dla innych firm działających na rynku motoryzacyjnym. W końcu wielu producentów musiało wyhamować produkcje z uwagi na brak chipów, których wytwarzanie kosztuje zaledwie kilkadziesiąt centów.

Źródło: Reuters