Forza Motorsport - duże zmiany pod kątem mechaniki progresji aut. Jeden z bardziej krytykowanych elementów został zmodyfikowany

Od premiery minęło już nieco czasu, ale studio Turn 10 dalej rozwija swoją najnowszą grę. Ale nie ma też się w sumie czemu dziwić - zeszłoroczna październikowa premiera nie była może absolutną katastrofą, ale należy zaliczać ją do rozczarowań. Od tego czasu deweloperzy regularnie wypuszczają kolejne aktualizacje poprawiające stan Forza Motorsport. Nadal jednak pozostaje sporo elementów rozgrywki, które nie przyjęły się za dobrze.

Dużo już powiedziano o nietypowym pomyśle dotyczącym ulepszania aut w Forza Motorsport - i na bazie tych opinii wydaje się, że niewiele stale grających osób go sobie ceni. Dlatego Turn 10 zdecydowało się dokonać pewnych kluczowych zmian. Przede wszystkim zdjęta zostanie tymczasowa blokada dostępu do części samochodowych. Od pierwszego poziomu pojazdu będzie można zaimplementować każde usprawnienie. Samo to jest bardzo dużą zmienną, bowiem gracze wreszcie przestaną być zmuszani do uciążliwego na dłuższą metę grindu, żeby móc swobodnie rozwijać nabyty wóz. Ale to nie koniec ważnych zmian.

Turn 10 Studios pokombinowało trochę przy możliwościach zyskiwania CP (Car Points). Od teraz nabędziemy je za kredyty, a wstępny kurs wynosić ma 4,5 tysiąca kredytów za 500 punktów. Twórcy mieli bazować na zebranym feedbacku graczy, czego efektem jest choćby przykładowy upgrade wszystkich części Volkswagena Golfa R 2021 na poziomie 1 za łączną kwotę 89,775 kredytów. Przy BMW M4 Competition Coupé 2021 mówimy o 125,325 kredytach, a Nissanie Fairlady Z 432 1969 - 133,875. Zniżki związane z kupnem samochodu u tego samego producenta po np. osiągnięciu 50 poziomu u aktualnego auta mają pozostać takie same. Update zostanie wprowadzony już w marcu, a jak na razie pojawiło się wiele pozytywnych głosów ze strony fanów. Czy rzeczywiście poprawi to odbiór całości oraz ogólny balans - przekonamy się za kilka tygodni.

