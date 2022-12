Final Fantasy XVI może być pierwszą grą z serii, która otrzyma polską wersję językową w postaci napisów

Jedną z bardziej wyczekiwanych gier przyszłego roku będzie Final Fantasy XVI. Square Enix zaprezentowało już kilka materiałów z nadchodzącej produkcji RPG i wszystko wskazuje na to, że będzie to co najmniej bardzo dobry tytuł. Jak to jednak będzie z japońskimi grami RPG, te nie wychodzą zazwyczaj w Polsce w polskiej wersji językowej. Dość powiedzieć, że przyszłoroczny Forspoken (również od Square Enix) nie otrzyma nawet polskich języków. Tym bardziej zaskakujące jest, że według najnowszych doniesień, Final Fantasy XVI ma być pierwszą grą w serii, w której doczekamy się rodzimej lokalizacji.

Według renomowanego sklepu PlayAsia, nadchodząca gra Final Fantasy XVI będzie dostępna w polskiej wersji językowej w postaci napisów.

Renomowany sklep PlayAsia opublikował kilka szczegółów na temat gry Final Fantasy XVI, dotyczących m.in. dostępnych ścieżek językowych w pudełkowej wersji produkcji. Wśród języków mówionych można znaleźć japoński, angielski, francuski, niemiecki, włoski oraz hiszpański. Z kolei napisy mają zostać udostępnione w dodatkowych językach tj. polski, portugalski oraz arabski. Nas interesuje oczywiście nasz rodzimy język - jeśli informacje sklepu PlayAsia są prawdziwe, wówczas Final Fantasy XVI będzie pierwszą grą jRPG z serii, w której znajdziemy przynajmniej polskie napisy. Dla polskich graczy byłoby to z pewnością duże wydarzenie.

W ostatnim czasie polscy gracze mieli już do czynienia z grami, w których nagle zaprzestano dodawania polskiego języka. Dotyczy to chociażby serii Resident Evil, gdzie siódemka oraz remake'i dwójki i trójki otrzymały polskie napisy, jednocześnie jednak Capcom zrezygnował z polskiej lokalizacji w Resident Evil Village oraz nadchodzącym Resident Evil 4 Remake. Także Square Enix postanowiło nie dodawać polskiego języka do Forspoken (co z pewnością nie zostanie przychylenie odebrane przez polskich graczy z racji dość mocno zagmatwanej prezentacji świata oraz mechanik rozgrywki - bez polskich napisów nie wszyscy będą w stanie w pełni cieszyć się produkcją). Final Fantasy XVI zadebiutuje 22 czerwca 2023 roku na konsoli PlayStation 5. Pół roku później gra powinna pojawić się także na PC.

Źródło: PlayAsia Shop