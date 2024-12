Festiwal Strategii na Steam. Wystartowało kolejne wydarzenie, które pozwoli kupić sporo gier w niższych cenach

Na wielu portalach, które oferują cyfrowe kopie gier wideo, odbywają się co jakiś czas tematyczne wydarzenia. Dzięki nim możemy kupić wybrane tytuły w dużo korzystniejszych cenach. Na platformie Steam na początku sierpnia tego roku (2023) w ramach Cerebral Puzzle Showcase oferowane były gry logiczne. Nie minęło wiele czasu i właśnie rozpoczęło się następne wydarzenie - Festiwal Strategii. Nazwa zdradza praktycznie wszystko, więc możemy się bliżej przyjrzeć całej ofercie.

Na Steamie rozpoczęło się nowe wydarzenie dla wszystkich fanów gier strategicznych. W dniach od 28 sierpnia do 4 września 2023 roku będziemy mogli nabyć wiele tytułów w całkiem atrakcyjnych kwotach.

Tym razem wydarzenie także potrwa okrągły tydzień i zakończy się 4 września o godzinie 19:00. Gracze, którzy lubią gatunek gier strategicznych, mają w czym wybierać, gdyż przecenionych zostało aż 341 produkcji. W celu łatwiejszego wyszukiwania podgatunku możemy skorzystać z dedykowanych "kart" na stronie głównej wydarzenia lub standardowo posłużyć się dostępną listą z konkretnymi filtrami. Wśród tytułów, które są w ofercie, znajdziemy zarówno starsze gry pokroju trzeciej odsłony serii Command & Conquer, jak i trochę nowszych, takich jak Wartales czy też Xenonauts 2.

Oczywiście promocyjną ceną objęte są także bardzo udane tytuły, z których warto wymienić serię Age of Empires oraz Heroes of Might and Magic, Stellaris lub polski hit Frostpunk. Obniżki bazowej ceny sięgają nawet 90%, więc z pewnością warto się skusić na niektóre z korzystnie wycenionych gier. Listę wybranych produkcji znajdziemy poniżej. Dodatkowo w nawiasie została podana podstawowa kwota sprzedaży, abyśmy mogli łatwiej zobaczyć, z jak dużą promocją mamy do czynienia.

