Cerebral Puzzle Showcase - Steam pełen znanych, a także całkowicie nowych gier logicznych. Wśród nich Portal oraz FEZ

Na platformie Steam bardzo często organizowane są tematyczne wydarzenia, które pozwalają graczom nabyć określone tytuły w dużo niższych cenach. Zazwyczaj dostępne są także wersje demonstracyjne przyszłych produkcji, więc można się od razu z nimi zapoznać, zanim trafią do oficjalnej sprzedaży. Jesteśmy właśnie w trakcie trwania wydarzenia o nazwie Cerebral Puzzle Showcase. Tematem przewodnim są gry logiczne - fani wysilania szarych komórek nie będą zawiedzeni.

Cerebral Puzzle Showcase to wydarzenie na Steamie, które potrwa od 3 do 7 sierpnia 2023 roku. Dzięki niemu gracze mogą nabyć setki gier logicznych w dużo niższych cenach.

Cerebral Puzzle Showcase tworzony jest całkowicie przez zewnętrznych twórców - Astra Games, Draknek & Friends Content oraz Thinky Games. Wydarzenie zostało utworzone w celu uczczenia najlepszych gier logicznych. Przy okazji każda osoba może znaleźć swój nowy ulubiony tytuł oraz zapoznać się z klasykami gatunku. Na co więc możemy liczyć? Dostępnych będzie ponad 200 różnych tytułów oraz przeszło 40 wersji demonstracyjnych gier, które jeszcze nie miały swojej premiery (a także 5 niedostępnych nigdy wcześniej). Swój debiut zaliczy 9 gier logicznych. Oczywiście będą też prowadzone transmisje na żywo z platform YouTube oraz Twitch. Ujrzymy także wywiady ze studiem Thinky Games.

Pozycje, które dostępne są na Cerebral Puzzle Showcase, należą do naprawdę udanych. Wśród nich znalazła się szalenie popularna (nie bez przyczyny) seria Portal, FEZ, Baba Is You, Viewfinder czy też Superliminal - tytuły te są naprawdę warte naszego czasu. Znajdziemy również nowe gry, które już zbierają bardzo pozytywne opinie. Poniżej zostanie przedstawiona lista zawierająca wybrane tytuły. Resztę znajdziemy pod pierwszym linkiem.

Źródło: Steam